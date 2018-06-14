AB'de her yıl 20 milyon kan bağışı yapılıyor

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği'nde (AB) her yıl yaklaşık 20 milyon kan bağışı yapıldığı ve 26 milyon hastaya ulaştırıldığı duyuruldu.

Dünya Kan Bağışı Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan AB Komisyonu'nun sağlık ve gıda güvenliğinden sorumlu üyesi Vytenis Andriukaitis, herkesin hayat kurtarmaya yardımcı olmak için kan bağışı yapması gerektiğini belirtti.

Andriukaitis, "Kan bankalarının boşalmaması ve dolu tutulması için özelikle gençlere kan bağışı yapma çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

AB'de güvenli bir şekilde kan toplanmasının sağlanması için bazı yönergelerin bulunduğunu da aktaran Andriukaitis, birlik genelinde her yıl 20 milyona yakın kan bağışı yapıldığı bunun ise 26 milyon hastaya ulaştığı bilgisini paylaştı.

