AB'de İran çatlağı

BRÜKSEL (AA) - YUSUF HATİP - ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesinin önüne geçme planı, Avrupa Birliği (AB) içerisinde çatlağa yol açtı.

İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın revize edilmesi için İngiltere, Fransa ve Almanya ile ABD arasında görüşmeler sürüyor. Trump yönetimi, Avrupalı müttefiklerinden anlaşmadaki "ciddi kusurların" giderilmesini talep ediyor. Trump, aksi takdirde ABD'nin 12 Mayıs'tan itibaren anlaşmadan çekileceği uyarısında bulunuyor.

Bu kapsamda, anlaşmanın korunması hususunda kararlı olan AB'nin üç büyük ekonomisi, Trump'ı kararından vazgeçirmek için birliğin yeni yaptırımlar uygulamasını istiyor.

Ancak, Brüksel kulislerinde haftalardır lobi yürüten Alman, Fransız ve İngiliz diplomatların, aralarında Avusturya, Yunanistan, İtalya, İspanya ve İsveç'in de olduğu bazı üyeleri henüz bu konuda ikna edemediği konuşuluyor.

- AB için son şans olabilir

Lüksemburg'da yarın yapılacak AB Dışişleri Bakanları toplantısında, yeni yaptırımların yürürlüğe girmesi konusunda görüş birliği sağlanması için yoğun çaba harcanacak.