AB'de istihdamın yüzde 74'ü hizmet sektöründe

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği'nde (AB) 2017'de iş gücünün yüzde 74'ü hizmet sektöründe istihdam edildi.
AB İstatistik Ofisinin (Eurostat) son yayımladığı veriler, AB'nin hizmet ekonomisi olma yolunda ilerlemeye devam ettiğini, 2000 yılında yüzde 66 olan hizmet sektöründeki istihdam oranının 2017'de yüzde 74'e yükseldiğini ortaya koydu.
Sanayi sektöründe istihdam 2000 yılında yüzde 26 iken geçen yıl yüzde 22'ye geriledi. Tarım sektöründeki istihdam ise 2000 yılına göre yarı yarıya düşüş göstererek yüzde 8'den yüzde 4'e indi.
Hollanda, İngiltere, Belçika, Malta, Fransa, Danimarka, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Lüksemburg'da işgücünün yüzde 80'i hizmet sektöründe istihdam edildi.
Tarım sektöründe istihdam oranının en yüksek olduğu ülke Romanya (yüzde 24) olarak ön plana çıkarken, Romanya'yı Bulgaristan (yüzde 19), Yunanistan (yüzde 11) ve Polonya (yüzde 10) takip etti.
Sanayi sektöründe ise en yüksek istihdam oranı Çekya (yüzde 36), Slovakya (yüzde 31), Polonya (yüzde 31) ve Romanya'da (yüzde 30) gerçekleşti.
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