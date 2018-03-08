AB'de kadınlar erkeklerden yüzde 16 daha az kazandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği'nde (AB) kadınlar erkeklere göre ortalama yüzde 16 daha az kazandı.
Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) açıkladığı verilere göre, 2016'da AB ülkelerinde bir erkeğin saat başı kazandığı her avro için, bir kadın ortalama 84 cent kazandı.
Açıklanan veriler, AB üyesi ülkelerde cinsiyetlere göre gelir farkının özellikle Almanya ve İngiltere'de yüksek olduğunu ortaya koydu. Söz konusu ülkelerde, erkeklere ödenen ücret kadınlara göre ortalama yüzde 21 daha fazla oldu.
Öte yandan, Romanya, İtalya ve Lüksemburg'da ise fark ortalama yüzde 5 seviyesinde kalırken, Fransa'da da ortalama yüzde 14 olarak kayıtlara geçti.
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