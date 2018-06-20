BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinden ayrılma kararına ilişkin, bu ülkenin "dünya sahnesinde demokrasinin destekçisi rolünü baltaladığı" nitelemesinde bulundu.
AB Dış İlişkiler Servisinden (EEAS) yapılan açıklamada, "Bugünkü karar, ABD'nin dünya sahnesinde demokrasinin destekçisi rolünü baltalamaktadır." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, AB'nin çok taraflılık ve daha geniş BM sisteminin "sadık" destekçisi olmaya devam edeceği belirtildi.
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ülkesinin BM İnsan Hakları Konseyinden ayrıldığını açıklayarak, "Bu konsey ismine layık değil." demişti.
Yavru kediye tecavüz eden sapık tutuklandı! Emsal niteliğindeki karar Türk yargı tarihinde bir ilk!
Kahramanmaraş’ta petrol boru hattında patlama! Binlerce litre petrol metrelerce yükseğe fışkırdı!
Bursa'da korkunç cinayet! Genç kadını bebeğinin yanında hunharca katlettiler!
Balıkesir'de oğlunu boğarak öldüren baba cinayet sonrası pavyonda arkadaşlarıyla eğlenmiş!
İngiltere'de, Gazprom'un mal varlıklarına el konuldu
George Soros'tan ABD ve AB'ye Erdoğan uyarısı: Varlığını her devlette hissettiriyor
Tam kurtuldum derken, av olmaktan kaçamadı!
Fotoğraftaki tuhaflığı görebildiniz mi?
CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı
Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması: İkili eğitime son veriyoruz
AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur
Okuyucu Yorumları 0 yorum