AB'den Brezilya etine kısıtlama

SAO PAULO(AA) - Avrupa Komisyonu, Brezilya'daki 20 et üretim tesisinin Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere yönelik et ve tavuk ihracatını yasakladı.
Komisyon, tespit edilen denetim eksikliği nedeniyle Brezilyalı 20 şirketi kara listeye aldı. Karar, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.
Brezilya Tarım Bakanı Blairo Maggi, AB'nin, et ve tavuk ihracatına yönelik kısıtlama getirmesi durumunda Dünya Ticaret Örgütüne itiraz edeceğini açıklamıştı.
Geçen yıl, ülkede patlak veren bozuk et skandalının ardından çok sayıda ülke ithalata kısıtlama getirmişti.
Bu yılın mart ayında, Brezilyalı BRF şirketinin dört ihracat birimi, gıdalardaki salmonella varlığına ilişkin raporlarda hile yapmakla suçlanmış ve Brezilya hükumeti BRF’nin 10 tavuk fabrikasının ihracat yapmasını geçici olarak durdurmuştu ancak Brezilya Tarım Bakanlığı, AB tarafından kısıtlama gelebileceği ihtimaline rağmen üretim tesislerinin AB’ye ihracatı kısa süre önce serbest bırakmıştı.
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