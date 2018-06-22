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AB'den Dera uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 21:29 | Son Güncelleme

AB, Beşşar Esed rejimi güçleri ve müttefiklerinin Dera'ya yönelik saldırısının sonlandırılması gerektiğini açıkladı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Beşşar Esed rejimi ve müttefiklerinin Suriye'nin güneyindeki Dera'ya yönelik saldırılarının bölgedeki sivilleri tehdit ettiğini belirterek, çatışmanın sonlandırılması çağrısında bulundu.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Esed rejimi ve müttefiklerinin Dera'ya yönelik hava saldırısını yoğunlaştırdığı, bunun bölgedeki sivil toplumun Ürdün sınırına kaçmasına yol açtığı kaydedildi.

Saldırıların sivil toplum açısından çok ciddi sonuçları olabileceğine işaret edilen açıklamada, bunun bölgedeki 750 bin sivili tehlikeye attığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu operasyonun Astana süreci garantörlerinin oluşturduğu gerginliği azaltma bölgesinden biri olduğu, çatışmanın sonlandırılması için gerekli tüm önlemlerin alınması gerektiği bildirildi.

Dera, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu dört gerginliği azaltma bölgesinden biriydi.

Rusya ve ABD, iki ay sonra Dera'yı bu kapsamdan çıkararak, ayrı bir güvenli bölge ilan etmişti.

Ardından ABD, bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

ABD'nin tüm uyarılarına rağmen, rejim ve destekçisi İran, ülkenin orta kesimindeki kazanımlarından sonra güneyi de ele geçirmek için Dera'ya önceki gün operasyon başlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
AB Dera Esed rejimi Suriye

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