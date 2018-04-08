AB'den Doğu Guta tepkisi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Beşşar Esed rejiminin Duma'daki kimyasal silah saldırısını sert biçimde kınadı.
AB Dış İlişkiler Servisinden yapılan açıklamada, Suriye'de Esed rejiminin ablukası altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesine düzenlenen zehirli gaz içerikli kimyasal silah saldırısındaki delillerin, sorumlunun yine rejim olduğuna işaret ettiği belirtildi.
AB'nin saldırıyı şiddetle kınadığına yer verilen açıklamada, uluslararası topluma saldırıya cevap verilmesi için hızla harekete geçme çağrısında bulunuldu.
Açıklamada, saldırının faillerinin hesap vermesinin şart olduğu kaydedilerek, rejim destekçileri Rusya ve İran'dan ilerideki olası saldırıların önüne geçilmesi için nüfuzlarını kullanmaları talep edildi.
Birliğin kimyasal silahların kullanılması ile mücadele etmeyi sürdüreceğine değinilen açıklamada, sivillerin korunmasının en öncelikli konular arasında bulunduğu bildirildi.
Esed rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere dün düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil ölmüştü.
Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), 4 Nisan tarihinde yayımladığı raporda, Esed rejiminin, Suriye'de iç savaşın başlamasından buna yana 214, Han Şeyhun katliamından sonra da 11 kez kimyasal silah saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.
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