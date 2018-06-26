AB'den Erdoğan'a tebrik mektubu

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçimlerdeki başarısından dolayı tebrik etti.
Erdoğan'a ortak imzalı bir mektup gönderen Tusk ve Juncker, Türkiye'nin AB için kilit bir ortak ve aday ülke olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı kutlayan Tusk ve Juncker, "Türkiye ve AB için ortak çıkar alanları olan güvenlik, enerji ve göç gibi hususlarda sizinle yakın çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
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