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AB'den Esed rejimine Abhazya ve Güney Osetya'yı tanıma tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 21:42 | Son Güncelleme

AB'den Esed rejimine Abhazya ve Güney Osetya'yı tanıma tepkisi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Abhazya ve Güney Osetya'nın tek taraflı bağımsızlıklarını tanıma kararı alan Beşşar Esed rejimine tepki gösterdi.

AB Dış İlişkiler Servisi'nden (EEAS) yapılan açıklamada, Suriye rejiminin kararının uluslararası hukuka aykırı olduğu ve Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü ihlal ettiği belirtildi.

AB'nin Gürcistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunduğu aktarılan açıklamada, birliğin bölgedeki sorunun çözümüne ilişkin çabalara desteğini sürdüreceği kaydedildi.

Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın haberinde, "Abhazya ve Güney Osetya cumhuriyetleriyle karşılıklı tanıma ve büyükelçilik düzeyinde diplomatik ilişkilerin kurulması konusunda anlaşmaya varıldı." ifadesine yer verildi.

Gürcistan 1991'de bağımsızlığına kavuşmasının ardından sürekli toprak bütünlüğü sorunlarıyla uğraştı. Gürcistan ordusuyla Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993 yıllarında 13 ay boyunca savaş yaşandı.

2008'de Rusya ile Gürcistan arasında Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıktı. Savaşın ardından, Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etti.

Rusya Federasyonu, 2008'de bu iki bölgenin bağımsızlığını tanımıştı. Gürcistan, Rusya’ya diplomatik ilişkileri keserek yanıt vermişti.

Abhazya ve Güney Osetya bölgelerinin, Gürcistan ordusuyla cephe hattında halen Rus askerleri bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
AB Abhazya Suriye

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