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AB'den Esed'e "saldırıları durdur" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 23:56 | Son Güncelleme

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Mogherini: - "(Doğu Guta'daki 5 saatlik ateşkes kararı) Bu yeterli değil. Esed rejimi saldırılarını tamamen kesmeli"

STRAZBURG (AA) - AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin ablukasındaki Doğu Guta'da günlük 5 saatlik ateşkesin ilk adım olarak önemli, ancak yeterli olmadığını bildirdi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda Suriye'deki duruma ilişkin oturumda konuşan Mogherini, rejimin Doğu Guta kuşatmasında sivillerin ve tıbbi tesislerin bilinçli biçimde bombalandığını, kaçmaya çalışan sivillerin ise keskin nişancılar tarafından hedef alındığını belirtti.

Mogherini, tek bir mantıklı ve ahlaki yol bulunduğunu belirterek, "Şu ana kadar ulaşılamayan hedefe varmak için sadece Birleşmiş Milletler (BM) ile çalışabiliriz. Adil ve kalıcı barışın temeli Cenevre Süreci'ndeki siyasi çözümdür." diye konuştu.

- "Rejim saldırılarını tamamen kesmeli"

Suriye'de günlük 5 saatlik ateşkesin ilk adım olarak önemli olduğuna işaret eden Mogherini, "Ancak bu yeterli değil. Esed rejimi saldırılarını tamamen kesmeli." dedi.

Mogherini, Doğu Guta'da binlerce insanın tahliye edilmeyi beklediğini vurgulayarak, bu ay başında BM yardım konvoyunun Duma'ya girebildiğini ancak bombardımanın sürmesi sonucu yardımların tam dağıtılamadığını anlattı.

Mogherini, nisan ayı sonunda Brüksel'de Suriye'nin geleceğinin ele alınacağı bir konferans düzenleneceğini ifade etti.

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu geçen günlerde, rejimin, Doğu Guta'da sivillere karşı kimyasal silah kullanmak, halkı açlığa sürüklemek ve tıbbi tahliyeleri engellemek gibi bir dizi fiille savaş suçu işlediğini duyurmuştu.

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son aylarda da saldırılarını şiddetlendirdi.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda olan binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.

BM Güvenlik Konseyi (BMGK), 24 Şubat'ta aldığı kararla başta Doğu Guta olmak üzere Suriye genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemişti. Ancak "gecikmeksizin" hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkesin nasıl başlayacağı belirsiz kalmıştı. Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün yerel saatle 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) arasında geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip, rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.

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AB doğu guta Mogherini Suriye

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