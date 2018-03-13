STRAZBURG (AA) - AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin ablukasındaki Doğu Guta'da günlük 5 saatlik ateşkesin ilk adım olarak önemli, ancak yeterli olmadığını bildirdi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda Suriye'deki duruma ilişkin oturumda konuşan Mogherini, rejimin Doğu Guta kuşatmasında sivillerin ve tıbbi tesislerin bilinçli biçimde bombalandığını, kaçmaya çalışan sivillerin ise keskin nişancılar tarafından hedef alındığını belirtti.

Mogherini, tek bir mantıklı ve ahlaki yol bulunduğunu belirterek, "Şu ana kadar ulaşılamayan hedefe varmak için sadece Birleşmiş Milletler (BM) ile çalışabiliriz. Adil ve kalıcı barışın temeli Cenevre Süreci'ndeki siyasi çözümdür." diye konuştu.

- "Rejim saldırılarını tamamen kesmeli"

Suriye'de günlük 5 saatlik ateşkesin ilk adım olarak önemli olduğuna işaret eden Mogherini, "Ancak bu yeterli değil. Esed rejimi saldırılarını tamamen kesmeli." dedi.

Mogherini, Doğu Guta'da binlerce insanın tahliye edilmeyi beklediğini vurgulayarak, bu ay başında BM yardım konvoyunun Duma'ya girebildiğini ancak bombardımanın sürmesi sonucu yardımların tam dağıtılamadığını anlattı.