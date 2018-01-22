AB'den Filistin'e destek mesajı

Son Güncelleme 27 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 22.01.2018 17:15 |27 dakika önce

- AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Mogherini: - "Bu kritik dönemde Filistin halkına ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a AB'nin desteğinin devam edeceğini teyit etmek istiyorum" - Filistin Devlet Başkanı Abbas: - "AB'nin Ortadoğudaki bu süreçte adil çözüme ulaşılabilmesi için rol oynaması gerektiğine inanıyoruz"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB'nin Filistin'e desteğini yineleyerek "Bu kritik dönemde Filistin halkına ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a AB'nin desteğinin devam edeceğini teyit etmek istiyorum." dedi. Mogherini, resmi ziyaret için Brüksel'de bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la ortak basın toplantısı düzenledi. Mogherini, ikili görüşmenin ardından Abbas'ın 28 AB üyesi ülkenin dışişleri bakanlarıyla bir araya geleceğini, bu çerçevede Ortadoğu barış süreci, ikili ilişkiler ve bölgedeki güvenlik durumunu ele alacaklarını bildirdi. AB'nin İsrail-Filistin sorununa ilişkin tutumunun değişmediğini belirten Mogherini, "Öncellikle AB'nin, Kudüs'ün İsrail ve Filistin'in ortak başkenti olacak şekilde, iki devletli çözüme ilişkin kararlı desteğini yinelemek istiyorum." diye konuştu. Bu çözümün "tek, gerçekçi ve uygulanabilir" seçenek olduğunu kaydeden Mogherini, ancak bu şekilde tarafların meşru taleplerinin yerine getirilebileceğini söyledi.

- "AB desteği devam edecek" Mogherini, tüm taraflarla irtibat halinde olan AB'nin, İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri politikasına karşı olduğunu vurguladı. AB ve Norveç'in girişimiyle 31 Ocak'ta Brüksel'de olağanüstü toplanacak Geçici İrtibat Komitesinin (AHLC) tüm tarafları bir araya getirmek suretiyle fayda sağlayacağını kaydeden Mogherini, AB'nin Filistin'e en fazla destek sağlayan donörlerden biri olduğunu söyledi. Mogherini, "Bu kritik dönemde Filistin halkına ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a AB'nin desteğinin devam edeceğini teyit etmek istiyorum." diye konuştu. - "AB'nin adil çözüme ulaşılabilmesi için rol oynaması gerekiyor" Abbas da AB'nin Filistin'e verdiği desteğe dikkati çekerek "AB'nin Ortadoğu'daki bu süreçte adil çözüme ulaşılabilmesi için rol oynaması gerektiğine inanıyoruz." dedi. İki devletli çözüm ve barış için müzakerelere devam edilmesinden yana olduklarının altını çizen Abbas, "Sorunun çözülmesi yolunda karşılaştığımız zorluklara rağmen yerel, bölgesel ve uluslararası düzeyde terörizm ve radikalizmle mücadele konusundaki kararlığımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.