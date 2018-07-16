AB'den Gazze uyarısı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Gazze'de 2014 yılından bu yana en ağır İsrail saldırılarının gerçekleştiğini görüyoruz. Bu, çok endişe verici." dedi.

Mogherini, AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarını Brüksel'de bir araya getiren Dışişleri Konseyi Toplantısı'nın ardından basına açıklamalarda bulundu.

Toplantıda gündem maddesi olmamasına rağmen Gazze'deki mevcut durumu da ele aldıklarını belirten Mogherini, "Gazze'de 2014 yılından bu yana en ağır İsrail saldırılarının gerçekleştiğini görüyoruz. Bu, çok endişe verici." diye konuştu.

Mogherini, tüm taraflara şiddeti durdurma ve yeni bir savaşı engelleme çağrısında bulunduklarını kaydetti.

- "Kuzey Kore'ye yaptırımlar devam edecek"

Toplantının ana gündem maddelerinden birinin Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması olduğunu ifade eden Mogherini, "AB'nin yaptırımları kaldırması için tam ve doğrulanmış bir şekilde nükleer silahlardan arındırılması sürecinin tamamlanması gerekiyor." ifadesini kullandı.