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AB'den Gazze'de itidal çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 23:33 | Son Güncelleme

AB: - "AB, İsrail'in barışçıl gösteri hakkına saygı duymasını ve orantılı güç kullanmasını bekliyor"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gösterilerin devam edeceğinin açıklandığına dikkati çekerek, itidal çağrısında bulundu.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, geçen hafta yaşanan can kayıpları hatırlatılarak, gösterilerde tüm tarafların sorumlu davranmaları, şiddet olayları ve can kayıplarının önlenmesi gerektiği bildirildi.

Açıklamada, "AB, İsrail'in barışçıl gösteri hakkına saygı duymasını ve orantılı güç kullanmasını bekliyor." ifadelerine yer verildi.

Gazze halkının barışçıl gösteri hakkı bulunduğuna işaret edilen açıklamada, göstericilerin çatışmadan kaçınmaları gerektiği kaydedildi.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılını anma kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor. Filistinliler, bu barışçıl gösterilerine 6 hafta boyunca devam etmeyi planlıyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başladığı ilk günden bu yana 19 Filistinli şehit oldu, 1500'den fazlası yaralandı.

- Toprak Günü

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi görülüyor.

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AB "Büyük Dönüş" yürüyüşü Filistin Gazze

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