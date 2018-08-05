HABER

AB'den Hudeyde uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 00:20 | Son Güncelleme

AB: - "Hudeyde şehrinde art arda gelen hava saldırıları onlarca hayat kaybına ve birçok kişinin yaralanmasına neden oluyor. Bu Yemen'de her gün uluslararası insancıl hukukun ihlal edildiğinin trajik bir hatırlatması"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği'nden, Yemen'de uluslararası insancıl hukukun her gün ihlal edildiği bildirildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Christos Stylianides'in ortak yazılı açıklamasında, "Hudeyde şehrinde art arda gelen hava saldırıları onlarca hayat kaybına ve birçok kişinin yaralanmasına neden oluyor. Bu, Yemen'de her gün uluslararası insancıl hukukun ihlal edildiğinin trajik bir hatırlatması." ifadelerine yer verildi.

Sivillere yönelik saldırıların en sert şekilde kınandığı kaydedilen açıklamada, tüm tarafların sivil toplumu koruması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, saldırıların okul, sağlık merkezleri, yerleşim bölgeleri, limanlar ve havaalanlarını da hedef aldığı belirtilirken, sivil toplumun büyük zarara uğratıldığına dikkati çekildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in Yemen'de barış görüşmelerini 6 Eylül'de başlatmayı planladığına yönelik beyanın memnuniyetle karşılandığı aktarılan açıklamada, tüm taraflara BM nezdindeki diplomatik çabalara destek vermesi çağrısında bulunuldu.

PARTNERUtanmadın mı bu pozu paylaşmayaUtanmadın mı bu pozu paylaşmaya
Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...
Deniz kenarında oynayan çocuk dalgalara kapılarak kaybolduDeniz kenarında oynayan çocuk dalgalara kapılarak kayboldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB BM Mogherini Stylianides Yemen

En Çok Okunan Haberler

''2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur''

''2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur''

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk liselerin dönüşümü için talimat mı verdi? CHP'li Canan Kaftancıoğlu'ndan gündemi sarsacak iddia!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk liselerin dönüşümü için talimat mı verdi? CHP'li Canan Kaftancıoğlu'ndan gündemi sarsacak iddia!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Çin Seddi Nerededir sorusunu bilemeyen Su Ayhan şaşırttı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Çin Seddi Nerededir sorusunu bilemeyen Su Ayhan şaşırttı

Fenerbahçe'de Valbuena depremi

Fenerbahçe'de Valbuena depremi

Konya'daki piknik bahçesine asfalt döküldü, sosyal medya karıştı!

Konya'daki piknik bahçesine asfalt döküldü, sosyal medya karıştı!

Yeni Milli Eğitim Bakanı bir ilke imza atabilir! LGS skandalı hapis cezası mı getirecek

Yeni Milli Eğitim Bakanı bir ilke imza atabilir! LGS skandalı hapis cezası mı getirecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İşkur çalışma saatleri 2018, İşkur kaça kadar açık? İşkur kaçta kapanıyor? İşkur hangi günler açık?

İşkur çalışma saatleri 2018, İşkur kaça kadar açık? İşkur kaçta kapanıyor? İşkur hangi günler açık?

PTT çalışma saatleri, PTT kaça kadar açık? PTT kaçta kapanıyor? PTT hangi günler açık?

PTT çalışma saatleri, PTT kaça kadar açık? PTT kaçta kapanıyor? PTT hangi günler açık?

Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

Bulgar mafya babası ve adamları İstanbul'da yakalandı

Bulgar mafya babası ve adamları İstanbul'da yakalandı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Çin Seddi Nerededir sorusunu bilemeyen Su Ayhan şaşırttı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Çin Seddi Nerededir sorusunu bilemeyen Su Ayhan şaşırttı

Sakarya'da park halindeki lüks aracını köpekler paramparça etti! Gerçek güvenlik kamerasıyla ortaya çıktı!

Sakarya'da park halindeki lüks aracını köpekler paramparça etti! Gerçek güvenlik kamerasıyla ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.