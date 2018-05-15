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AB'den İran nükleer anlaşmasına destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 23:53 | Son Güncelleme

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini: - "İran nükleer anlaşmasının tümünü iyi niyet ve yapıcı bir atmosfer içinde uygulama kararımızı (İran'la) teyit ettik" - "İran'a yönelik yasal ve ekonomik garantilerden bahsetmem mümkün olmayabilir. Ancak AB ve İran tarafı ciddi ve kararlı bir şekilde çalışmaya devam edecek" - "AB ve İran nükleer anlaşmayı kısa sürede kurtarmak için pratik çözüm arayışını sürdürüyor"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "İran nükleer anlaşmasının tümünü iyi niyet ve yapıcı bir atmosfer içinde uygulama kararımızı teyit ettik." dedi.

Almanya, Fransa, İngiltere (E3) ve İran dışişleri bakanlarıyla görüşmeye ev sahipliği yapan Mogherini, toplantının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Mogherini, "İran nükleer anlaşmasının tümünü iyi niyet ve yapıcı bir atmosfer içinde uygulama kararımızı (İran'la) teyit ettik." diyerek, anlaşmayı önemli bir diplomatik kazanım olarak nitelendirdi.

İran ile E3 ülkeleri arasında konuya ilişkin diplomatik ilişkileri her düzeyde artırma konusunda uzlaştıklarını belirten Mogherini, tarafların uzmanlarının da çalışmalara başladıklarını bildirdi.

- Konu gelecek hafta Viyana'da ele alınacak

Mogherini, gelecek hafta, İran'ın da katılımıyla dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde Viyana'da bir toplantı yapacaklarını ifade ederek, yarın AB Komisyonu Kolej toplantısında da konuyu ele alacaklarını vurguladı.

Sadece AB düzeyinde değil üyelerin kendi ulusal çıkarlarını korumak için de tamamlayıcı önlemler üzerinde çalışacaklarına dikkati çeken Mogherini, İran ile ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesinin önemine işaret etti.

Mogherini ayrıca İran ile ortak "hareket hattı" kurulacağını belirterek, bunun İran'dan petrol ticaretinin güvenliği ve İran'da bankacılık işlemlerinin etkili biçimde sağlanmasını kapsadığını söyledi.

- "AB ve İran ciddi ve kararlı bir şekilde çalışmaya devam edecek"

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran nükleer anlaşmasından çekilme kararının ardından "çok zor bir ortamda" hareket ettiklerini aktaran Mogherini, "İran'a yönelik yasal ve ekonomik garantilerden bahsetmem mümkün olmayabilir. Ancak AB ve İran tarafı ciddi ve kararlı bir şekilde çalışmaya devam edecek." diye konuştu.

Mogherini, halihazırda uzman grupların çalışmalara başladığını, durumun aciliyetinin farkında olduklarını dile getirerek, "AB ve İran nükleer anlaşmayı kısa sürede kurtarmak için pratik çözüm arayışını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs'ta ülkesinin P5+1 ülkeleri ile İran arasında yapılan nükleer anlaşmadan çekileceğini duyurmasının ardından İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Çin ve Rusya'da temaslarda bulunmuştu.

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AB anlaşma Cevad Zarif İRAN Mogherini nükleer

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