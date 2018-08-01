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AB'den İspanya'ya göçmen desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 14:33 | Son Güncelleme

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İspanya'ya artan düzensiz göçe yardımcı olmak için yeni bir fonun serbest bırakılacağını duyurdu

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İspanya'ya son dönemde artan göçmen akınına ilişkin destek sağlamak için bu hafta içinde yeni bir fonun serbest bırakılacağını açıkladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e mektup yollayan Juncker, ülkeye yönelik düzensiz göçmen akışının yarattığı "aciliyetin" farkında olduğunu, AB'nin ise hızlı bir şekilde destek vermeye hazır olduğunu kaydetti.

Juncker, bu hafta içinde sınır muhafızlarına desteği artırmak için bir fonun serbest bırakılacağını duyurdu.

Bunun son dönemde Fas'tan İspanya'ya gelen düzensiz göç akınına kalıcı bir çözüm bulamayacağına da dikkati çeken Juncker, Fas'taki sınır kontrollerinin güçlendirilmesi için çok daha kapsamlı bir maddi yardımın gerekli olduğunun altını çizdi.

Juncker, düzensiz göçle mücadele için kaynak ülkelere destek verilmesinin önemli olduğunu belirterek, "Ancak AB'nin Kuzey Afrika'ya yönelik fonları maalesef kısıtlı." ifadesini kullandı.

AB'nin temmuzda Tunus ve Fas'taki sınır kontrollerinin güçlendirilmesi için 55 milyon avroluk bir fonu teyit ettiğini anımsatan Juncker, AB Komisyonunun bu programı hızlı bir şekilde uygulamaya koymak için elinden geleni yapacağını aktardı.

- İspanya'dan yardım talebi

İspanya hükümeti 25 Temmuz'da AB Komisyonundan son dönemde artan düzensiz göçle mücadele etmek için "acil durum yardımı" talep etmişti.

Uluslararası Göç Örgütüne göre, ocak ayından bu yana İspanya'ya deniz yoluyla 21 bin göçmen geldi ve göç girişimi sırasında 304 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'daki yeni hükümetin sert tutumu nedeniyle Libya-İtalya rotasının kullanımında yüzde 80 azalma görülürken İspanya, Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin ana hedefi haline geldi.

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Anahtar Kelimeler:
AB destek Fas İspanya sığınmacı krizi

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