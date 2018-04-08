AB'den İsrail'e tepki

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), İsrail güçlerinin Gazze'de barışçıl gösterilere katılan Filistinlilere ateş açmasına tepki gösterdi.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Dün, İsrail'in açtığı ateş sonucu, Gazze'de aralarında bir basın mensubu ve çocuğun da bulunduğu en az 9 Filistinli hayatını kaybederken, yüzlerce kişi yaralanmıştır. Bu, İsrail'in orantılı güç kullanımı hakkında çok ciddi soru işaretlerine yol açmaktadır ve göz ardı edilmemelidir." ifadeleri kullanıldı.

AB'nin gösteriler esnasında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı büyük üzüntü duyduğu belirtilen açıklamada, tüm yaralılara acil şifa dilendi.

İhtiyacı olan kişilere tıbbi yardım ulaştırılması konusunda tüm sorumluların harekete geçmesi çağrısında bulunuldu.

- İtidal çağrısı yinelendi

AB'nin daha fazla can kaybı ve gerginliğin artmasının engellenmesi için tekrar itidal çağrısında bulunduğu açıklamada, birliğin gerekli tüm desteği sağlamaya hazır olduğu kaydedildi.