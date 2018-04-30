AB'den İsrail'e uyarı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 3 Filistinlinin ve yaralanan bir çocuğun daha şehit düşmesine ilişkin, "İsrail, silahsız protestoculara karşı gerçek mermi kullanmaktan kaçınmalı." uyarısında bulundu.
AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, AA muhabirinin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, Gazze'de protestoların beşinci haftasına girerken gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi.
İsrail askerlerinin açtığı ateşte yine sivil kayıpların yaşandığını ve yüzlerce yaralı bulunduğunu anımsatan Kocijancic, "AB olarak daha önce de dediğimiz gibi taraflara tansiyonu düşürme çağrısında bulunuyoruz. Şiddetin devam etmesi sadece Gazze'de yaşanan acıyı devam ettirir ve barış arayışlarına zarar verir." diye konuştu.
Kocijancic, "Yaşanan can kayıplarından üzüntü duyuyoruz. Siviller ve özellikle de çocuklar hedef alınmamalı. İsrail, silahsız protestoculara karşı gerçek mermi kullanmaktan kaçınmalı." uyarısında bulundu.
Diğer yandan Kocijancic, bölgedeki gelişmelere ilişkin tam bir soruşturma yürütülmesi çağrısını yineledi.
'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu
Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'e hapis istemi!
Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek
Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi
Prens Selman'dan skandal sözler! Basına sızdırıldı
Küçük kızın komşuları korkunç tacizi ortaya çıkardı
'15 Temmuz kahramanı' diye tanıtılmıştı! Şerife Boz'a dava şoku: Haber düzmece
Temizlemek için girdiği odadan çıkanlar şoke etti
ABD Başkanı Trump'tan tehdit gibi sözler: Devleti kapatırım
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan öğretmen ataması müjdesi
AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 25 bin öğretmen alımı için mülakatları başlattık
Okuyucu Yorumları 0 yorum