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AB'den İsrail'e uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 14:13 | Son Güncelleme

AB Komisyonu Sözcüsü Kocijancic: - "Siviller ve özellikle de çocuklar hedef alınmamalı. İsrail, silahsız protestoculara karşı gerçek mermi kullanmaktan kaçınmalı"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 3 Filistinlinin ve yaralanan bir çocuğun daha şehit düşmesine ilişkin, "İsrail, silahsız protestoculara karşı gerçek mermi kullanmaktan kaçınmalı." uyarısında bulundu.

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, AA muhabirinin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, Gazze'de protestoların beşinci haftasına girerken gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi.

İsrail askerlerinin açtığı ateşte yine sivil kayıpların yaşandığını ve yüzlerce yaralı bulunduğunu anımsatan Kocijancic, "AB olarak daha önce de dediğimiz gibi taraflara tansiyonu düşürme çağrısında bulunuyoruz. Şiddetin devam etmesi sadece Gazze'de yaşanan acıyı devam ettirir ve barış arayışlarına zarar verir." diye konuştu.

Kocijancic, "Yaşanan can kayıplarından üzüntü duyuyoruz. Siviller ve özellikle de çocuklar hedef alınmamalı. İsrail, silahsız protestoculara karşı gerçek mermi kullanmaktan kaçınmalı." uyarısında bulundu.

Diğer yandan Kocijancic, bölgedeki gelişmelere ilişkin tam bir soruşturma yürütülmesi çağrısını yineledi.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin israil Kocijancic saldırı

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