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AB'den İsrail'e "yerleşim birimi" tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 01:11 | Son Güncelleme

AB Komisyonu Sözcülüğü: - "(Han el-Ahmer'de bedevilere ait ev ve ağılların yıkılması kararı) İsrail'in yıkımları ve aynı bölgede yeni yerleşim birimleri inşa etme planları iki devletli çözüm ve kalıcı barışa yönelik tehditleri artırıyor"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), İsrail'e işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Han el-Ahmer'de bedevilere ait ev ve ağılları yıkma kararından vazgeçmesi çağrısında bulundu.

AB Komisyonu sözcülüğünden yapılan açıklamada, "İsrail'in yıkımları ve aynı bölgede yeni yerleşim birimleri inşa etme planları iki devletli çözüm ve kalıcı barışa yönelik tehditleri artırıyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in yerleşim birimi politikasının uluslararası hukuka aykırı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "AB, İsrail'in bu kararlarını geri çekmesini ve uluslararası hukuk bağlamında tüm yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Doğu Kudüs'teki Ayrım Duvarı'nın Batı Şeria tarafında kalan kısmında bulunan Han el-Ahmer ve Ebu Nevvar bedevi topluluklarına giden yolları dün sabahtan itibaren kapatan İsrail askerleri, Ebu Nevvar'daki 40 ev ve ağılı yıkmıştı.

Han el-Ahmer'de bedevilere ait ev ve ağılları yıkmaya gelen ekiplere tepki gösteren Filistinlilere müdahale eden İsrail askerleri, birçok Filistinliyi darbederken bazılarını da gözaltına almıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi mayısta 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü bir okulun yıkılmasına karar vermişti.

Söz konusu bölgede, İsrail tarafından 1953'te Necef Çölü (Negev) bölgesinden zorla göç ettirilen kişiler yaşıyor.

Han el-Ahmar, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan 12 bin dönümlük arazinin "Filistinlilerden çıkarılmasını öngören" E1 projesi kapsamındaki topraklarda yer alıyor.

Filistinli taraflar, İsrail'in bu yıkımlarla bölgedeki bedevileri göç ettirerek, Doğu Kudüs, Azariya ve Lut Gölü'ndeki (Ölü Deniz) Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlamaya çalıştığını ifade ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
AB bedeviler israil

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