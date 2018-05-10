KUDÜS (AA) - Avrupa Birliği (AB), İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da AB tarafından finanse edilerek yapılan Filistinli ailelerin yaşadığı bazı tesisleri yıkmasına tepki gösterdi.

AB Kudüs Temsilciliği ile AB'nin Ramallah'taki misyon temsilcilikleri tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, "Kudüs ve Ramallah'taki AB misyonları, İsrail makamları tarafından Batı Şeria'nın C bölgesinin Musafir Yatta beldesinde bulunan ve AB tarafından finanse edilen Filistinlilere ait tesislerin mayıs ayı başında yıkılmasını endişeyle takip ediyor." denildi.

Batı Şeria'nın yüzde 80'ine tekabül eden "C" bölgesinin İsrail'in kontrolünde olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu tesislerde hayata tutunmaya çalışan 40 Filistinli evlerinden oldu." ifadelerine yer verildi.

İsrail makamlarının Filistinlilere ait güneş enerji sistemleri ile su arıtma cihazlarına da el koyduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AB, İsrail'in Yahudi yerleşim politikalarına karşı güçlü muhalefetine dayanarak, yıkım, el koyma, tahliye ve zorla evlerinden çıkarma eylemleri dahil olmak üzere, iki devletli çözüm ilkesini tehdit eden İsrail'i işgal gücü olarak, uluslararası hukuk gereğince Filistinlilerin evlerini yıkma ve el koyma eylemlerine son vermeye davet ediyor."