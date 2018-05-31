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AB'den İsrail'in yeni yerleşim birimi kararına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 22:22 | Son Güncelleme

AB açıklamasından: - "Filistinlilerin evlerini yıkarken İsrailliler için yeni yerleşim birimleri inşa edilmesi, eşit şartlarda olmayan tek bir devlet, sürekli işgal ve çatışma doğuracaktır"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), işgal altındaki Batı Şeria'da kurulması planlanan yasa dışı 3 bin 900 konutluk yeni Yahudi yerleşim birimi kurma ve işgal altındaki Doğu Kudüs'ün çevresindeki "Ayrım Duvarı"nın diğer yakasında kalan Filistinli bedevilere ait evler için yıkım kararı almasına tepki gösterdi.

AB Dış İlişkiler Servisi'nden (EEAS) yapılan açıklamada, İsrail'in yerleşim birimi faaliyetlerinin ve bedevilere ait evler için yıkım kararının iki devletli çözümün yaşama şansını ve kalıcı barışa yönelik umutları tehlikeye attığı belirtildi.

Açıklamada, "Filistinlilerin evlerini yıkarken İsrailliler için yeni yerleşim birimleri inşa edilmesi, eşit şartlarda olmayan tek bir devlet, sürekli işgal ve çatışma doğuracaktır. AB, uluslararası hukuka aykırı olan İsrail yerleşim birimleri inşası ve Filistinlileri zorla yerinden etme, evlerini yıkma ya da el koyma gibi adımların yeniden gözden geçirilmesini ya da bu kararlardan geri dönülmesini bekliyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail Yüksek Mahkemesinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün çevresindeki "Ayrım Duvarı"nın diğer yakasında kalan Filistinli bedevilere ait evler için yıkım kararı almıştı.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Batı Şeria'nın Cudea ve Samaria bölgelerinde yasa dışı 3 bin 900 konutluk yeni Yahudi yerleşim yeri kurmayı planladıklarını açıklamıştı.

İsrail'in 1967'den bu yana Batı Şeria'da 131, Doğu Kudüs'te 10, Batı Şeria'nın tepelerindeki bölgelerde ise 116 yasa dışı yerleşim birimi kurduğu ifade ediliyor.

Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık yarım milyon, Doğu Kudüs'tekilerde ise 220 bin yerleşimcinin ikamet ettiği kaydedilirken, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimcilerin sayısını kısa sürede bir milyona çıkarmayı istediği belirtiliyor.

Uluslararası hukuka göre buralardaki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
AB israil yerleşim birimi

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