HABER

AB'den Kore Yarımadası'nda barış çabalarına destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 15:26 | Son Güncelleme

AB'den Kore Yarımadası'nda barış çabalarına destek

Güney Kore ve Avrupa Birliği (AB), Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve barışın tesisi için iki taraf arasında yakın iş birliği sağlanması konusunda mutabık kaldı.

Yonhap ajansının Güney Kore Dışişleri Bakanlığına dayandırdığı habere göre, Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile telefonda görüştü ve birliğin Kore Yarımadası'ndaki barış çabalarına desteğini sürdürmesini istedi.

Mogherini, bölgedeki yakınlaşmanın ardında Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in yönetiminin barış inisiyatifinin olduğuna işaret ederek AB'nin desteğini sürdüreceğini belirtti.

Diplomatik ilişkilerin kurulmasının 55. yıl dönümünü kutlayan Kang ve Mogherini, iki taraf arasında "stratejik ortaklıkların" derinleştirilmesi konusunda da karara vardı.

PARTNERDünyadaki en yaşlı canlı bulundu! 512 yaşında...Dünyadaki en yaşlı canlı bulundu! 512 yaşında...
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İcraatın İçinden' programıyla her ay yarım saat TRT ekranlarında olacakCumhurbaşkanı Erdoğan 'İcraatın İçinden' programıyla her ay yarım saat TRT ekranlarında olacak
AYM, uçuş kutlamasında kolunu kıran pilotu, harp ve vazife malulü kabul etmediAYM, uçuş kutlamasında kolunu kıran pilotu, harp ve vazife malulü kabul etmedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Federica Mogherini Kang Kyung-wha

En Çok Okunan Haberler

Osmaniye'de kooperatif başkanına silahlı saldırı! Başkan Ahmet Oktan yaralandı

Osmaniye'de kooperatif başkanına silahlı saldırı! Başkan Ahmet Oktan yaralandı

Milyonlarca çalışanın maaşında BES kesintisi başlıyor

Milyonlarca çalışanın maaşında BES kesintisi başlıyor

Karısıyla yaşadığı eve sevgilisini getirdi! Cinsel ilişki sırasında...

Karısıyla yaşadığı eve sevgilisini getirdi! Cinsel ilişki sırasında...

Avukat Kamil Tekin Sürek: 'Erdoğan, Berat Albayrak'ı halefi olarak hazırlıyor'

Avukat Kamil Tekin Sürek: 'Erdoğan, Berat Albayrak'ı halefi olarak hazırlıyor'

Ece Erken 'sansür' yorumlarına kızdı bikinili pozunu paylaştı!

Ece Erken 'sansür' yorumlarına kızdı bikinili pozunu paylaştı!

Adnan Oktar'ın gözde kediciği Tülay Kumaşçı yakalandı!

Adnan Oktar'ın gözde kediciği Tülay Kumaşçı yakalandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
OHAL kalkıyor mu? OHAL sonrası için yeni düzenleme Meclis Başkanlığı'na sunuldu!

OHAL kalkıyor mu? OHAL sonrası için yeni düzenleme Meclis Başkanlığı'na sunuldu!

İlk uçuşu sonrası pilotlukla ilişkisi kesilen Üsteğmen, Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla bir kez daha yıkıldı

İlk uçuşu sonrası pilotlukla ilişkisi kesilen Üsteğmen, Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla bir kez daha yıkıldı

On Numara sonuçları 16 Temmuz: On Numara'da tahminler tutacak mı? (Milli Piyango On Numara sonuçları)

On Numara sonuçları 16 Temmuz: On Numara'da tahminler tutacak mı? (Milli Piyango On Numara sonuçları)

Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildi! Soruları duyunca sus işareti yaptı

Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildi! Soruları duyunca sus işareti yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İcraatın İçinden' programıyla her ay yarım saat TRT ekranlarında olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İcraatın İçinden' programıyla her ay yarım saat TRT ekranlarında olacak

Samsun'da iğrenç olay! 69 yaşındaki kadına sokakta tecavüze kalkıştı

Samsun'da iğrenç olay! 69 yaşındaki kadına sokakta tecavüze kalkıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.