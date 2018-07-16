AB'den Kore Yarımadası'nda barış çabalarına destek

Güney Kore ve Avrupa Birliği (AB), Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve barışın tesisi için iki taraf arasında yakın iş birliği sağlanması konusunda mutabık kaldı.
Yonhap ajansının Güney Kore Dışişleri Bakanlığına dayandırdığı habere göre, Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile telefonda görüştü ve birliğin Kore Yarımadası'ndaki barış çabalarına desteğini sürdürmesini istedi.
Mogherini, bölgedeki yakınlaşmanın ardında Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in yönetiminin barış inisiyatifinin olduğuna işaret ederek AB'nin desteğini sürdüreceğini belirtti.
Diplomatik ilişkilerin kurulmasının 55. yıl dönümünü kutlayan Kang ve Mogherini, iki taraf arasında "stratejik ortaklıkların" derinleştirilmesi konusunda da karara vardı.
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