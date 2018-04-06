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AB'den Kuzey Kore'ye ek yaptırım

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 19:09 | Son Güncelleme

AB, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları BMGK kararlarıyla uyumlu hale getirdiğini açıkladı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), nükleer ve balistik füze deneyen Kuzey Kore'ye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarıyla uyumlu olarak yaptırımların genişletildiğini bildirdi.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kore'ye yönelik kısıtlayıcı yaptırımların artırıldığı kaydedildi.

Böylece, AB'nin ilave yaptırım listesinde mal varlıkları dondurulmuş ve/veya vize yasağı getirilmiş BM kararıyla uyumlu kurum sayısı 75'e ulaşırken, kişi sayısı da 80 oldu. Buna ek olarak AB'nin kendi listesinde Kuzey Kore'den 55 kişi ve 9 şirkete daha yaptırım uygulanıyor.

BM yaptırımlarını ihlal ettiği düşünülen deniz taşıtlarına yönelik kısıtlayıcı tedbirlerin de artırıldığı belirtilen açıklamada, AB'nin 15 gemiye yönelik mal varlıklarını dondurduğu, 15 geminin de limanlara girişinin yasaklandığı ifade edildi.

Açıklamada, AB'nin, Kuzey Kore'nin Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için anlamlı bir diyalog yürütmesi gerektiği konusunda ısrarlı tutum sergilemeye devam ettiği hatırlatıldı.

AB'nin Kuzey Kore'ye yönelik ilk yaptırımları 2006'da başlamıştı. Ülkeyle silah ticareti ve Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze teknolojisi geliştirmesine katkı verecek ürün, hizmet ve teknolojilerin sağlanması yasaklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
AB Kuzey Kore yaptırım

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