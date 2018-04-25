HABER

AB'den Libya'ya 5 milyon avro seçim desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 23:24 | Son Güncelleme

AB'den Libya'ya 5 milyon avro seçim desteği

Avrupa Birliği'nin (AB) Libya'da seçime destek için 5 milyon avro katkı sağlayacağı bildirildi.

AB Libya Delegasyonu'nun sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından yapılan açıklamaya göre, Tunus'ta AB Libya Delegasyonu Başkanı Bettina Muscheidt ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Libya Müdürü Sultan Hajiyev arasında Birleşmiş Milletler'in (BM) Libya'da seçim yapılmasına destek projesi kapsamında Libya'ya 5 milyon avro verilmesi için anlaşma imzalandı.

Anlaşmanın, Libya'da seçimler için yeterliliğin ve katılımın arttırılması amacı taşıdığı ifade edildi.

BM'nin sunduğu eylem planına göre Libya'da 2018 sona ermeden parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılması planlanıyor.

- Libya'daki siyasi tıkanıklık

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta Temsilciler Meclisi (TM), diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre (MGK) olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.

BM'nin girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması" uyarınca Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi kurulmuştu. BM Güvenlik Konseyi 2259 sayılı kararla Başkanlık Konseyini Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımış ancak konseyin sunduğu hükümet listeleri General Halife Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki TM'de onaylanmadığı için süreç tıkanmıştı.

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Eylül 2017'de üç aşamalı bir eylem planı önerisinde bulunmuştu. Selame, eylem planının birinci aşamasının Suheyrat Anlaşması'nda değişiklik yapılmasını, ikinci aşamasının önceki müzakerelere katılmayan siyasi grupları bir araya getiren ulusal konferans düzenlenmesini, üçüncü aşamasının ise anayasa için bir referandum yapılması ve parlamento ile cumhurbaşkanının da anayasaya uygun bir şekilde seçilmesini öngördüğünü ifade etmişti.

HDP kararını verdi: Demirtaş aday, sıfır barajHDP kararını verdi: Demirtaş aday, sıfır baraj
'Gül mü, Erdoğan mı deseler Erdoğan’a oy veririm''Gül mü, Erdoğan mı deseler Erdoğan’a oy veririm'
Erdoğan'dan flaş 'Abdullah Gül' yorumuErdoğan'dan flaş 'Abdullah Gül' yorumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB Libya seçim

En Çok Okunan Haberler

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Komisyonda kabul edildi! 20 yeni üniversite geliyor!

Komisyonda kabul edildi! 20 yeni üniversite geliyor!

Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Öğretmenlere idari izin! Tarihler belli oldu

Öğretmenlere idari izin! Tarihler belli oldu

Hande Fırat, Aydan Şener ve Gülben Ergen! Olaylar iyice karıştı

Hande Fırat, Aydan Şener ve Gülben Ergen! Olaylar iyice karıştı

İsviçre'nin Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği ortaya çıktı

İsviçre'nin Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: 15 bin 500 kişi alınacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: 15 bin 500 kişi alınacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da tamamı kadınlardan oluşan kaçakçılık çetesi çökertildi!

Ankara'da tamamı kadınlardan oluşan kaçakçılık çetesi çökertildi!

Cumhuriyet Gazetesi davasında ceza yağdı

Cumhuriyet Gazetesi davasında ceza yağdı

Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM'nin 56. kuruluş yıl dönümünde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM'nin 56. kuruluş yıl dönümünde konuştu

Osmaniye ve Konya'ya şehit ateşi düştü

Osmaniye ve Konya'ya şehit ateşi düştü

TSK'daki FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda tutuklama

TSK'daki FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda tutuklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.