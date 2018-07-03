AB'den Libya'ya 7 milyon avroluk ek destek

Avrupa Birliği (AB), Libya'da İstikrarı Sağlama Fonu'na 7 milyon avro ilave destek sağlayacak.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yaklaşık iki yıl önce Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) destek için kurulan Libya'da İstikrarı Sağlama Fonu'nun yedinci toplantısı, Libya Planlama Bakanı Et-Tahir el-Cuheymi başkanlığında Trablus'ta yapıldı.
Libya'daki Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Daimi Temsilcisi Maria Luiza Ribeiro Viotti tarafından yönetilen toplantıya çok sayıda büyükelçi ve uluslararası kuruluş temsilcisi katıldı.
AB Libya Delegasyonu Başkanı Bettina Muscheidt, toplantıdaki konuşmasında, AB'nin Libya İstikrar Fonu'na 7 milyon avro ilave destek aktaracağını ifade etti.
Bakan Cuheymi ise bu toplantıyla, Libya halkının günlük yaşantısının iyileştirilmesi için UMH ile belediyelere maksimum desteğin sağlanması konusunda yaşanan zorluklarla örnek uygulamaların belirlenmesinin yanı sıra fonun sağladığı başarıların değerlendirilmesinin hedeflendiğini anlattı.
Maria Luiza Ribeiro Viotti da fonun, 2016'dan bu yana Beni Velid, Bingazi, Kikla, Sebha, Sirte, Trablus ve Ubari'de 285 projeyi uygulamaya koyduğunu ifade ederek, söz konusu projelerin, elektrik şebekesi, altyapı, hastane ve okulları kapsadığı bilgisini verdi.
AB, Nisan 2017'de Libya İstikrar Fonu'na 5 milyon avro yardımda bulunmuştu.
BM, Nisan 2016'da UMH'ye destek için "Libya İstikrar Fonu" ismiyle bir projenin başlatıldığını duyurmuştu. Fonun kuruluşundan bir yıl sonra 12 uluslararası bağışçının desteğiyle 32 milyon dolardan fazla yardım toplandığı ifade edilmişti.
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