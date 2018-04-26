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AB'den Myanmar'a yeni yaptırımlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 15:35 | Son Güncelleme

AB'den Myanmar'a yeni yaptırımlar

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Myanmar'a yeni yaptırım kararı aldı

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, mevcut silah ambargosunu genişleten ve Myanmar ordusunu hedef alan yeni yaptırım kararları alındığı bildirildi.

Açıklamada, ülkedeki baskıyı artırmak amacıyla kullanılabilecek ekipmanların Myanmar'a satışına da kısıtlama getirildiği belirtildi.

Myanmar ordusuyla askeri tatbikat ya da iş birliği yapılmasının yasaklandığı kaydedilen açıklamada, bazı ordu mensuplarının kısıtlayıcı önlemlerin alındığı yaptırım listesine eklendiği aktarıldı.

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AB Myanmar yaptırım

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