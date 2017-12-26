HABER

AB'den Rusya'ya seçim eleştirisi

GÜNCEL HABERLERİ | 26.12.2017 23:24 | Son Güncelleme 3 saat önce

- AB, Rusya Devlet Başkanlığı seçimlerinde muhalif Navalnıy'ın adaylığının reddedilmesinin, siyasi çoğulculuk ve demokratik seçim ihtimaline "ciddi şüphe" düşürdüğünü açıkladı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Rusya Devlet Başkanlığı seçimlerinde muhalif Aleksey Navalnıy'ın adaylığının reddedilmesinin, ülkedeki siyasi çoğulculuğa ve demokratik seçim ihtimaline "ciddi şüphe" düşürdüğünü bildirdi.

AB Dış İlişkiler Servisi (EEAS), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en büyük rakiplerinden biri olarak görülen Navalnıy'ın gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimleri için adaylığının reddedilmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Navalnıy'ın Rusya'da adil bir biçimde yargılanmadan hüküm aldığı belirtilerek, "Rusya Merkezi Seçim Komisyonu'nun muhalif politikacı Aleksey Navalnıy'ın geçmiş mahkumiyeti sebebiyle 2018 yılındaki başkanlık seçimlerinde aday olamayacağını belirten kararı, Rusya'daki siyasi çoğulculuk ve demokratik seçimler yapılması ihtimalleri hakkında ciddi şüpheler uyandırdı." ifadesi kullanıldı.

Rusya'da 18 Mart'ta yapılacak seçimlerde herkese eşit fırsat verilmesinin beklendiğini vurgulanan açıklamada, siyasi amaçlı suçlamaların seçimlere katılımı engellemek için kullanılmaması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'da yapılacak seçimlere Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcilerinin davet edilmesinin beklendiği belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'e karşı yapılan protesto gösterilerinde öne çıkan isimlerden biri olan muhalif aktivist, blog yazarı ve avukat Navalnıy, dolandırıcılık suçundan 2014'te hapse mahkum edilmişti.

Rusya Merkezi Seçim Komisyonu, hakkındaki yolsuzluk suçlamaları ve mahkumiyet nedeniyle Navalnıy'nın Rusya'daki seçim yasası uyarınca gelecek yıl yapılacak seçimlerde başkanlığa aday olamayacağını açıklamıştı.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD, Kudüs'ün intikamını almaya başladı! İşte ilk adım

ABD, Kudüs'ün intikamını almaya başladı! İşte ilk adım

Fetullah Gülen'den şok talimat: Kılıcın hakkını verin!

Fetullah Gülen'den şok talimat: Kılıcın hakkını verin!

Tarkan’ın ‘Beni Çok Sev’ şarkısı 30 yıllık şarkıdan çalıntı iddiası!

Tarkan’ın ‘Beni Çok Sev’ şarkısı 30 yıllık şarkıdan çalıntı iddiası!

Arda Turan, Beşiktaş'tan servet istedi!

Arda Turan, Beşiktaş'tan servet istedi!

Ünlü oyuncu markette hırsızlık yaparken yakalandı!

Ünlü oyuncu markette hırsızlık yaparken yakalandı!

Abdullah Gül hakkında AK Partili vekilden bomba iddia: 2019'un provasını yapıyor

Abdullah Gül hakkında AK Partili vekilden bomba iddia: 2019'un provasını yapıyor

İlginizi Çekebilir

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Özel Kuvvetler Komutanlığındaki darbe davasında 11 sanığa tahliye

Özel Kuvvetler Komutanlığındaki darbe davasında 11 sanığa tahliye

Tunceli'de PKK'nın kış sığınak ve barınaklarına operasyon

Tunceli'de PKK'nın kış sığınak ve barınaklarına operasyon

O ışığın kaynağı Rus balistik füzesi

O ışığın kaynağı Rus balistik füzesi

Şişli’de yeni yıl kutlamaları erken başlıyor

Şişli’de yeni yıl kutlamaları erken başlıyor

Komutanlıkta korkunç ölüm! Rus ruleti oynayan astsubay hayatını kaybetti!

Komutanlıkta korkunç ölüm! Rus ruleti oynayan astsubay hayatını kaybetti!

Fetullah Gülen'den şok talimat: Kılıcın hakkını verin!

Fetullah Gülen'den şok talimat: Kılıcın hakkını verin!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.