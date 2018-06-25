AB'den seçim açıklaması

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi'ne yüksek katılımın Türk halkının demokrasiye olan güçlü bağını ortaya koyduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yeni meclisle çalışmaya devam edeceğini açıkladı.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Türkiye'de 24 Haziran'da yapılan seçimlere ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Mogherini ve Hahn ortak açıklamada, "Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine çok yüksek bir katılım gerçekleşti. Birçok aday ve parti seçimlerde yarıştı. Bu Türk halkının demokratik sürece ve sivil haklara, hukukun üstünlüğüne ve temel özgürlüklere olan güçlü bağını gösteriyor." ifadesine yer verdi.

Açıklamada, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Seçim Gözlem Misyonunun, seçmenin seçme hakkını rahatlıkla kullandığını belirttiği vurgulanırken, seçim kampanyasının ise eşit olmadığına dair bulguların bulunduğu iddia edildi.