AB'den Suriye açıklaması

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Suriye'de yaşanan iç savaşa ilişkin, "Savaşı kazanabilirsiniz ancak kapsayıcı bir sistem geliştiremezseniz barışı tesis edemezsiniz. Bunun yolu da kapsayıcı siyasi uzlaşıdan geçer." dedi.

Mogherini, AB üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanlarının katıldığı ve yaklaşık 8 saat süren Dışişleri Konseyi'nin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Eski Rus çifte ajan Sergey Skripal'e yapılan saldırıda İngiltere ile dayanışma içinde olduklarını belirten Mogherini, Rusya'nın konuya ilişkin şüpheleri gidermesi gerektiğini ifade etti.

- Suriye'de siyasi uzlaşı çağrısı

Mogherini, toplantıda Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Stefan de Mistura'nın kendilerini bilgilendirdiğini belirterek, bölgede durumun daha kötüye gitmesinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

Mistura ile nisan ayında düzenlenecek Suriye konulu Brüksel Konferansı'nı da değerlendirdiklerini aktaran Mogherini, "Savaşı kazanabilirsiniz ancak kapsayıcı bir sistem geliştiremezseniz barışı tesis edemezsiniz. Bunun yolu da kapsayıcı siyasi uzlaşıdan geçer." diye konuştu.

Mogherini, bugün Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha ile de görüştüklerini anımsatarak, Kore Yarımadası'nda son dönemde barış için atılan adımlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ayrıca İran'ın Orta Doğu'daki siyasetinden endişe duyduğunu söyleyen Mogherini, İran ile Nükleer Anlaşma'nın sürdürülmesinden yana olduklarını sözlerine ekledi.