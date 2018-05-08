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AB'den Tunus seçimlerine övgü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 19:43 | Son Güncelleme

AB gözlemci heyeti, Tunus'un ilk yerel seçimlerini "ülke demokrasisi için tarihi adım" şeklinde niteledi

TUNUS (AA) - Avrupa Birliği gözlemci heyeti, Tunus'ta bu hafta sonu gerçekleştirilen yerel seçimlerin, "düşük katılım ve bazı teknik hatalara rağmen Tunus demokrasisi için ademi merkeziyetçilik yönünde tarihi bir adım" olduğunu belirtti.

Avrupa Parlamentosu Gözlemci Heyeti Başkanı Santiago Fisas Ayxela, başkentte yerel seçimlerdeki gözlemlerine ilişkin düzenlenen basın toplantısında, Tunus yerel seçimlerinin "demokrasinin yerel düzeyde uygulanmasına katkı sağlayacağını" dile getirdi.

Tunus deneyiminin Afrika ve Arap ülkeleri için bir örnek oluşturduğuna işaret eden Ayxela, Tunus seçimlerinin "düşük katılım ve bazı teknik hatalara rağmen, güven içinde geçen seçimlerin Tunus demokrasisi için ademi merkeziyetçilik yönünde tarihi bir adım" olduğunu söyledi.

Kayıtlı seçmenlerin isimlerini zor bulması, seçim merkezlerinin geç açılması gibi bazı noktalardaki teknik aksaklıklar dışında, seçimlerin "sakin ve güvenilir" geçtiğine değinen AB gözlemci heyeti, "oy sayım işlemlerinin şeffaf ve uzlaşı içinde geçtiğini" paylaştı.

Tunus'ta devrimden sonraki ilk belediye seçimlerinde, katılım oranı yüzde 33,7 olarak kaydedilirken, ülke genelinde oyların yüzde 27,5'ini alan Nahda Hareketi birinci parti olmuştu. Nida Tunus ise oyların yüzde 22,5'ini alarak ikinci sıraya yerleşmişti.

Tunus'ta devrimden sonraki demokratik geçiş sürecinin bir sonraki adımı olarak görülen yerel seçimler, daha önce 4 defa ertelenmişti.

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