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AB'den Türkiye'ye ikinci 3 milyar avro onayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 07:37 | Son Güncelleme

AB Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için ikinci 3 milyar avroluk mali desteğin serbest bırakılmasının yanı sıra AB Afrika Fonu'na 500 milyon avro transfer edilmesi kararı yer aldı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için ikinci 3 milyar avroluk mali desteğin serbest bırakılmasına karar verdi.

Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi kapsamında dün akşam İtalya'nın engeli nedeniyle sonuçlarda anlaşma sağlayamayan liderler, sabah yayımladıkları sonuç bildirgesinde AB Afrika Fonu'na da 500 milyon avro transfer etme kararı aldıklarını duyurdu.

İtalya, Türkiye'ye ikinci 3 milyar avronun aktarılmasına yönelik engeli kaldırmak için AB Afrika Fonu'na takviye yapılmasını şart koşuyordu.

AB Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi'nde, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için ikinci 3 milyar avroluk mali desteğin serbest bırakılması kararı yer aldı.

Dün akşam İtalya, AB Liderler Zirvesi'nde alınacak tüm kararları bloke ederek, 28 üye ülkenin ortak yayımlayacağı sonuç bildirgesine "geçici" olarak engel olmuştu.

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AB Liderler Zirvesi sonuç bildirgesi

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