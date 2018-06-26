AB'den Türkiye'ye sığınmacı övgüsü

LÜKSEMBURG (AA) - Avrupa Birliği (AB) Genel İşler Konseyi, Türkiye'nin sığınmacı krizine yönelik "yapıcı işbirliğinin" somut sonuçlar vermeye devam ettiğini belirterek, "Konsey, 3,5 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ve bu kişilerin ihtiyaçlarını karşılayan Türkiye'nin önemli çabalarını takdir ediyor." açıklamasında bulundu.
Lüksemburg'ta toplanan AB Genel İşler Konseyi, aralarında Türkiye, Karadağ, Sırbistan'ın da bulunduğu altı ülkenin AB'ye üyelik sürecindeki ilerleme durumunu değerlendiren bir sonuç bildirgesi yayımladı.
Türkiye'nin bir aday ülke ve kilit bir ortak olduğu belirtilen bildirgede, Türkiye ve Batı Balkanlarla terörle mücadele konusunda yürütülen işbirliğinin önemine vurgu yapıldı.
- "Türkiye'nin sığınmacı konusunda olağanüstü çabalarını takdir ediyoruz"
Bildirgede, Türkiye'nin sığınmacı krizine yönelik "yapıcı işbirliğinin" somut sonuçlar getirdiği belirtilirken, 18 Mart AB-Türkiye sığınmacı mutabakatının uygulanmaya devam edilmesi gerektiği belirtildi.
Mutabakat sayesinde yasa dışı göçün ciddi şekilde azaldığı, Ege Denizi'ndeki hayat kayıplarının önlendiği bildirildi.
"Konsey, 3,5 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ve bu kişilerin ihtiyaçlarını karşılayan Türkiye'nin önemli çabalarını takdir ediyor." ifadesinin yer aldığı bildirgede, AB'nin Türkiye'ye bu alanda maddi ve teknik desteğinin süreceği kaydedildi.
Bazı eleştirilerin de yer aldığı bildirgede, Türkiye'nin hukukun üstünlüğü ve temel özgürlükler konusundaki eksiklikleri gidermesi gerektiği savunuldu.
Türkiye'nin uluslararası anlaşmalara ve iyi komşuluk ilişkilerine sadık kalması gerektiğine dikkat çekilen bildirgede, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki faaliyetleri yasa dışı olarak" tanımlanarak kınandı.
Bildirgede, Türkiye'nin katılım müzakerelerinin halihazırda duraklama noktasında olduğu belirtilerek, fasılların mevcut durumda açılmasının ve Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesinin gündemde olmadığı bilgisi paylaşıldı.
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