AB'den Yemen uyarısı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), son dönemde Yemen'deki insani durumun kötüleştiğine dikkati çekerek, çatışmaya acilen siyasi çözüm bulunması için çağrıda bulundu.
AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan açıklamada, Yemen'de gerginlik ve çatışmanın artırılmasının siyasi çözüm seçeneğine zarar verdiği kaydedildi.
Son haftalarda Yemen'de gerginliğin arttığı ve insani durumun kötüleştiğine işaret edilen açıklamada, bu süreçte birçok sivilin hayatını kaybettiği ve altyapının zarar gördüğü belirtildi.
Açıklamada, "Yemen'deki sorun ancak siyasi yolla çözülür. Sadece müzakere edilmiş ve kapsayıcı bir siyasi çözüm çatışmaya son vererek ülkede ve bölgede istikrar ve barışı sağlar." ifadeleri kullanıldı.
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