AB'den Yemen'de çatışan taraflara çağrı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Yemen'de çatışan taraflara, uluslararası hukuka uyulması ve sivillerin hayatını gözetmeleri çağrısında bulundu.

AB Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Christos Stylianides ve AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, yaptıkları ortak açıklamada, Hudeyde kentinin nüfus bakımından en yoğun alanlardan biri olduğunu belirterek kente yönelik saldırının sivil halk için ölümcül sonuçları olabileceğini ifade etti.

Açıklamada, Hudeyde Limanı'nın Yemen halkına insani yardımın sağlanmasında kritik önem taşıdığı vurgulanarak çatışmaların ülkede kötü olan insani durumu daha da kötüleştirebileceği uyarısında bulunuldu.

"AB tüm taraflara uluslararası hukuka uyulması ve sivillerin hayatının korunmasına öncelik verilmesi çağrısında bulunuyor." denilen açıklamada, Hudeyde Limanı'nın faaliyette kalmasının önemine işaret edildi.

- Hudeyde operasyonu

Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani, Hudeyde'nin kurtarılması için yürütülen operasyonla ilgili BM Güvenlik Konseyinden herhangi bir tarafın baskısını kabul etmeyeceklerini söylemişti.