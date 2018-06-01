AB'den yeni İspanya Başbakanı'na tebrik mektubu

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, yeni İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e tebrik mektubu gönderdi.
AB Komisyonu Sözcüsü Mina Andreeva, günlük basın brifinginde, Juncker'in İspanya'nın yeni başbakanı Pedro Sanchez'e gönderdiği tebrik mektubunda yeni hükümete "güven duyduğunu" dile getirdiğini aktardı.
İspanya'da bugün ana muhalefet partisinin verdiği gensorunun kabul edilmesiyle Mariano Rajoy hükümeti düşerken, ülkenin yeni başbakanı İspanya Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) lideri Pedro Sanchez oldu.
Böylece Rajoy'un 6 yıllık başbakanlığı sona ererken, 2011 seçimlerinde kaybetmelerinin ardından sosyalistler iktidara yeniden gelmiş oldu.
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