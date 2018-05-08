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Abdi İbrahim'e "İnsana Değerde Liderlik" ödülü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 10:14 | Son Güncelleme

Abdi İbrahim, PERYÖN tarafından 10. kez düzenlenen PERYÖN İnsana Değer Ödülleri’nde "İnsana Değerde Liderlik" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü

İSTANBUL (AA) - Abdi İbrahim, Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) tarafından 10. kez düzenlenen PERYÖN İnsana Değer Ödülleri’nde “İnsana Değerde Liderlik” kategorisinde birinciliğe layık görüldü.

Abdi İbrahim'den yapılan açıklamaya göre, Abdi İbrahim’in insan kaynakları yönetimi alanında yaptığı çalışmalar, Türkiye’nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan PERYÖN tarafından ödüllendirildi.

Bu yıl 7 şirketin finale kaldığı “İnsana Değerde Liderlik” kategorisinde Abdi İbrahim, birinci olarak ödüle layık görüldü. PERYÖN İnsana Değer Ödülleri'nin en üst kategorisi olan “İnsana Değerde Liderlik” ödülü, liderlik, yönetim, motivasyon ve performans çalışmaları açısından en başarılı şirketlere veriliyor.

Ödül törenine Abdi İbrahim İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Hakan Onel ve Abdi İbrahim İnsan Kaynakları ekibi katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdi İbrahim İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Hakan Onel, PERYÖN Ödülleri'nin en üst kategorisi olan “İnsana Değerde Liderlik” ödülünü almaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

“106 yıllık köklü geçmişe sahip bir şirket olarak, Türk ilaç sektöründe 16 yıldır pazar liderliğimizi sürdürüyoruz. Aynı zamanda sektörün istihdam lideriyiz. Hedeflerimize giden yolda en önemli güçlerimizden birisi insan kaynağımız. Sektördeki liderliğimizi, İK alanında çalışanlarımıza değer katan uygulamalarımızla bir kez daha kanıtlamış oluyoruz. İnsana Değerde Liderlik Ödülü, bu açıdan bizim için büyük önem taşıyor.”

Bu yıl 24 kurumun 28 farklı projeyle katıldığı ve 5 kategoride verilen PERYÖN ödülleri, farklı sektörlerde uzun yıllara dayanan geniş bir tecrübeye sahip akademisyenler, üst düzey yöneticiler, insan kaynakları uzmanları, gazeteciler ve danışmanlardan oluşan değerlendirme kurulu tarafından belirleniyor.

PERYÖN İnsana Değer Ödülleri, insan kaynakları yönetimi alanında yenilikçi, yaratıcı ve başarılı uygulamalara katkıda bulunan şirketlere ve kişilere veriliyor.

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Abdi İbrahim İnsana Değerde Liderlik Ödülü

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