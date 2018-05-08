İSTANBUL (AA) - Abdi İbrahim, Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) tarafından 10. kez düzenlenen PERYÖN İnsana Değer Ödülleri’nde “İnsana Değerde Liderlik” kategorisinde birinciliğe layık görüldü.

Abdi İbrahim'den yapılan açıklamaya göre, Abdi İbrahim’in insan kaynakları yönetimi alanında yaptığı çalışmalar, Türkiye’nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan PERYÖN tarafından ödüllendirildi.

Bu yıl 7 şirketin finale kaldığı “İnsana Değerde Liderlik” kategorisinde Abdi İbrahim, birinci olarak ödüle layık görüldü. PERYÖN İnsana Değer Ödülleri'nin en üst kategorisi olan “İnsana Değerde Liderlik” ödülü, liderlik, yönetim, motivasyon ve performans çalışmaları açısından en başarılı şirketlere veriliyor.

Ödül törenine Abdi İbrahim İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Hakan Onel ve Abdi İbrahim İnsan Kaynakları ekibi katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdi İbrahim İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Hakan Onel, PERYÖN Ödülleri'nin en üst kategorisi olan “İnsana Değerde Liderlik” ödülünü almaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti: