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Abdi İpekçi anıtı önünde beyaz güvercinler uçurdular

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 13:02 | Son Güncelleme

  3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle Nişantaşı'ndaki Abdi İpekçi Anıtı önünde bir araya gelen Basın Konseyi üyeleri beyaz güvercinler uçurdu.

Abdi İpekçi anıtı önünde beyaz güvercinler uçurdular

Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM / İSTANBUL, (DHA) 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle Nişantaşı'ndaki Abdi İpekçi Anıtı önünde bir araya gelen Basın Konseyi üyeleri beyaz güvercinler uçurdu.

" BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ'"DİYE HAYKIRIYORUZ

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Basın Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Eşmen ve gazeteci Oktay Ekşi'nin de aralarında bulunduğu Basın Konseyi üyeleri, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle Nişantaşı'nda bulunan Abdi İpekçi anıtı önünde bir araya geldi. Grup, "Özgür Basın Susturulamaz" pankartı açtı.
Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç yaptığı açıklamada, "Bugün 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü. Demokrasinin vazgeçilmez değerlerinden olan basın özgürlüğü bildiğiniz gibi en zor dönemini yaşamaktadır. Dünya Basın Özgürlüğü gününde bu çok anlamlı noktada, Abdi İpekçi'nin anıtı önünden seslenmek istiyoruz. 1 Şubat 1979 günü bu köşede şehit edilen Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi'nin anıtı önünde onlarca yıl sonra yine 'Basın Özgürlüğü' diye haykırıyoruz. Onun da yıllar önce savunduğu bir özlemdi bu" dedi.

BEYAZ GÜVERCİNLER UÇURDULAR

Türenç, "Dünyada basın özgürlüğü endeksinde 180 ülke içerisinde Türkiye en son sıralarda yer almaktadır. Bizler gazeteciler olarak bu tablodan utanmaktayız. Türkiye bu tabloyu hak etmiyor. Türkiye'de şu an 145'e aşkın gazeteci hapiste bulunmaktadır. Sadece gazetecilik yaptığı için hapiste olan gazetecilere bugün derhal özgürlük istiyoruz, tutuklu bütün gazetecilerin serbest bırakılmasını istiyoruz" diye konuştu. Açıklamanın ardından Abdi İpekçi Anıtına karanfiller bırakan grup üyeleri, daha sonra beyaz güvercinler uçurdu.

(FOTOĞRAF)

Abdi İpekçi anıtı önünde beyaz güvercinler uçurdularAbdi İpekçi anıtı önünde beyaz güvercinler uçurdularAbdi İpekçi anıtı önünde beyaz güvercinler uçurdularAbdi İpekçi anıtı önünde beyaz güvercinler uçurdular

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