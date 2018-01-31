HABER

ABDKatar zirvesi

GÜNCEL HABERLERİ | 31.01.2018 00:12 | Son Güncelleme

- ABD Dışişleri Bakanı Tillerson: - "Katar ve diğer Körfez ülkeleri arasındaki gerginliğin olumsuz sonuçları oldu. Bu gerginlik müdahil olan ülkelerin yanı sıra ABD'yi de askeri ve ekonomik olarak etkiledi" - Katar Dışişleri Bakanı El Sani: - "Katar Devleti ve halkı haksız ve illegal bir şekilde blokaja uğradı. Bu süreç bölgede istikrarın sağlanmasını sabote etmiştir"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Katar ve Körfez ülkeleri arasında yaşanan diplomatik krizin ilgili ülkeleri ve ABD'yi ekonomik ve askeri olarak etkilediğini belirtti.

Tillerson, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ve Katar Savunma Bakanı Khalid Bin Muhammed Al-Attiyah'nın katıldığı ABD ve Katar arasındaki üst düzey toplantı sonrasında konuştu.

Tillerson, "Katar ve diğer Körfez ülkeleri arasındaki gerginliğin olumsuz sonuçları oldu. Bu gerginlik müdahil olan ülkelerin yanı sıra ABD'yi de askeri ve ekonomik olarak etkiledi." dedi.

Taraflara gerginliği sona erdirme çağrısında bulunan Tillerson, "Taraflara olumsuz söylemi düşürmesi ve tansiyonu daha da gerecek tutumlardan kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Mattis de Körfez bölgesinde sükunetin sağlanmasının önemine vurgu yaparak, "Bu bölgede kurulacak bir fikir birliği önemlidir." dedi.

Mattis, "Birleşik bir Körfez İşbirliği Konseyi terörle mücadele başta olmak üzere bizim de farklı birçok noktada gücümüzü arttırmamızı sağlar. Özellikle de DEAŞ'ı yenmek önemli ve İran bölgede habis çalışmalarını devam ettiriyor." şeklinde konuştu.

Katar Dışişleri Bakanı El Sani ise yaptığı konuşmada, Tillerson ve Mattis'e kendilerine karşı blokaj uygulayan ülkelere karşı bir pozisyon aldıkları için teşekkür etti.

El Sani, "Katar Devleti ve halkı haksız ve illegal bir şekilde blokaja uğradı. Bu süreç bölgede istikrarın sağlanmasını sabote etmiştir. (Tillerson ve Mattis) Bu süreçte aldıkları rolden dolayı kendilerine teşekkür ederiz." açıklamasında bulundu.

Katar Savunma Bakanı Al-Attiyah da ileriki yıllarda ABD ve Katar arasındaki askeri iş birliğinin daha da artacağını kaydetti.

Katar'ın son olarak ABD'den aldığı F-15 jetlerin uzun vade kurmayı düşündükleri iş birliği için sadece bir adım olduğuna değinen Al-Attiyah, "Bu gelişmeler hem kendi sınırlarımızı korumak hem de müttefiklerimizin yardıma ihtiyacı olduğunda kendilerine yardım elimizi uzatmamız için önemli bir basamaktır." dedi.

Katar Dışişleri Bakanı ve Katar Savunma Bakanı, ABD-Katar Stratejik Diyaloğu başlıklı zirve için ABD Başkenti Washington'da bulunuyor. Zirve, ABD Dışişleri Bakanlığı binasında gerçekleşiyor.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika İdlib'de askeri konvoya bombalı saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Son dakika İdlib'de askeri konvoya bombalı saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Meteoroloji'den yeni uyarı: O tarihe dikkat!

Meteoroloji'den yeni uyarı: O tarihe dikkat!

'Çocuklar Duymasın'ı kurtardı'

'Çocuklar Duymasın'ı kurtardı'

Afrin'de Mehmetçik teröristleri dünyaya böyle rezil etti

Afrin'de Mehmetçik teröristleri dünyaya böyle rezil etti

Köpeğe tecavüz eden yaşlı adamla ilgili yeni gelişme! Gözaltına alındı

Köpeğe tecavüz eden yaşlı adamla ilgili yeni gelişme! Gözaltına alındı

Esin Gündoğdu mide ameliyatı geçirmeden 2 yılda 60 kilo verdi

Esin Gündoğdu mide ameliyatı geçirmeden 2 yılda 60 kilo verdi

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü istifa etti

Son dakika! Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü istifa etti

Grup toplantısında Erdoğan'ın sözünü bu sloganla kestiler

Grup toplantısında Erdoğan'ın sözünü bu sloganla kestiler

Meteoroloji'den yeni uyarı: O tarihe dikkat!

Meteoroloji'den yeni uyarı: O tarihe dikkat!

Furkan Vakfı'na operasyon: Alparslan Kuytul gözaltında

Furkan Vakfı'na operasyon: Alparslan Kuytul gözaltında

Son dakika! TTB Merkez Konseyi üyesi doktorlar gözaltına alınıyor

Son dakika! TTB Merkez Konseyi üyesi doktorlar gözaltına alınıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK'dan PKK'ya kış darbesi! Tam 1 ton yaşam malzemesi...

TSK'dan PKK'ya kış darbesi! Tam 1 ton yaşam malzemesi...

Kilis’teki Suriyeliler konuştu: Türkiye vatan gibi

Kilis’teki Suriyeliler konuştu: Türkiye vatan gibi

Asker konvoyunda patlayan silah ortalığı bir anda karıştırdı

Asker konvoyunda patlayan silah ortalığı bir anda karıştırdı

Suriye Ulusal Diyalog Kongresi sona erdi

Suriye Ulusal Diyalog Kongresi sona erdi

Son dakika! Bursa'da toprak kayması: 120 kişi tahliye edildi

Son dakika! Bursa'da toprak kayması: 120 kişi tahliye edildi

Konya'da dehşet anları! Pompalı tüfekle kafeyi bastılar

Konya'da dehşet anları! Pompalı tüfekle kafeyi bastılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.