ABD'li askerlere evlatlık verilen kız kardeşler, anne ve kardeşleriyle hasret gideriyor

Son Güncelleme 3 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 11.01.2018 00:51 |3 saat önce

Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul,(DHA) ADANA'daki İncirlik Hava Üssü'nde görevli ABD'li 2 subaya evlatlık verilen ve ismi 'Michelle' olarak değiştirilen 'Hatice' ile 'Britanny' adı verilen 'Seçil', kardeş olduklarını öğrendikten sonra Türkiye'ye gelip gerçek ailesine kavuştular. Yaşanan sürecin bir televizyon programına konu olmasının ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana'da yaşanan ABD'li askerlere evlatlık verilmesi hakkında soruşturma başlattı. Uzun yıllar sonra bir araya gelen kardeşler ise aynı şekilde evlatlık verilen iki kardeşlerinin bulunmasını istiyor. NİSAN AYINDA GERÇEK ANNELERİ İLE BULUŞTULAR Seçil Berberoğlu 7 yaşındayken, kardeşi 24 yaşındaki Hatice Berberoğlu ise 3 yaşındayken aileleri tarafından İncirlik Hava Üssü'ndeki 39'uncu Kanat Komutanlığı'nda görevli 2 ABD'li subaya evlatlık verildi. Hatice'nin ismi Michelle Salery, Seçil'in ise Britanny Louisse Quillen olarak değiştirildi. ABD'de birbirini bulan kardeşler, Türkiye'deki ailelerine ulaşmak için çaba sarf etti. Geçtiğimiz Nisan ayında Antalya'da kardeşleri ve anneleri ile buluştu. Daha sonra bir televizyon programına çıkan Berberoğlu ailesi yine aynı şekilde evlatlık verilen iki erkek kardeşini aramaya başladı.

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI Televizyon kanalında yayınlanan görüntüler üzerine Adana Cumhuriyet Savcılığı, Adana'da yaşanan ABD'li askerlere evlatlık verilmesi hakkında soruşturma başlattı. Aynı şekilde evlatlık verme olaylarının yaşandığı iddia ediliyor. HATİCE BERBEROĞLU (MİCHELLE): KADERİM DEĞİŞTİRİLDİ 15 kardeş olduklarını ve 2 erkek kardeşlerinin de evlatlık verildiği öğrenen Hatice Michelle, "3 yaşında evlatlık olduğumu öğrendim. Uzun yıllar ailemin kim olduğunu bilmedim. Beni evlatlık alan aile 3 yaşımda bunu benimle paylaştı. Ancak ailemi ve ailemin iletişim bilgilerini paylaşmadılar. 18 yaşımda evlatlık verilmeme aracı olan Elife Kumak benimle irtibata geçti. Ben Müslüman olarak doğdum. Türkçe konuşuyordum, kaderim değiştirildi. Hayatımın bu kadar değiştiğini 22 yaşımda ailemle görüştüğümde anladım. Burada ailemle birlikte büyümeyi çok isterdim. Ama ne yazık ki Amerikalı ve Hristiyan'ım. Bunu değiştiremem. Ama kız kardeşim ve ailesi ile tanıştıktan sonra yalnızlık hissim kayboldu. Biyolojik ailemle Antalya'da tanıştığım an, hayatımın en muhteşem anı oldu" diye konuştu.

SEÇİL BERBEROĞLU (BRİTTANY): AİLEMİ İKİ PARÇASI EKSİK BİR PUZZLE OLARAK DÜŞÜNÜYORUM Seçil, Brittany ise kayıp iki kardeşlerinin bulunmasıyla gerçek bir aile olacaklarını belirterek, "Ben 7 yaşımda beni büyüten aileme evlatlık olarak geldiğimi öğrendim. Fakat bundan sadece iki yıl öncesine kadar bir avukat aracılığıyla satıldığımı bilmiyordum. Öğrendikten sonra hayatım çok değişti. Çok kalabalıklaştı. Şu anda çok mutluyum. Burada ailemle birlikte olmak çok farklı bir duygu. Ailemi bir puzzle olarak düşünüyorum. İki parçası eksik. Bir puzzle'ın tek parçası eksik olduğunda asla tamamlanamaz. Biz bir bütünüz, onları bulduğumuzda tamamlanacağız. Bunun için de yardım istiyoruz" dedi. CUMALİ BERBEROĞLU: BİZ ÇOK KALABALIK BİR AİLEYİZ Kız kardeşlerine kavuşan Cumali Berberoğlu ise, "Biz çok kalabalık bir aileyiz. Ben de puzzle'a benzetiyorum. Dört parçası eksikti. İki parçasını bulduk. Umarım erkek kardeşlerimizi de bulduğumuzda puzzle tamamlanır. İlk Hatice'yi bulduk. Hatice ile 10 senedir görüşüyoruz. Seçil de iki sene önce bizi buldu. İlk buluşmamız Antalya'da gerçekleşti. Bütün kardeşler annemin dizleri dibinde toplandı. Çok güzel bir anı oldu" şeklinde konuştu.

SEBİHA BERBEROĞLU: ONLAR TÜRK KANI TAŞIYOR, TÜRK ÇOCUKLARI ONLAR Kardeşlerinin evlatlık verilmelerine şahit olan Sebiha Berberoğlu yaşananları şöyle anlattı: Hatice'yi almaya geldiklerinde 12 yaşındaydım. Amerikalı aileye verdiler. Arabayla gittiler. Ben arkalarından koştum ama yetişemedim. Ondan sonra Seçil'i aldılar, Zeki'yi götürdüler. E. K. bizim yakamızı hiç bırakmadı. Hep bizi tehdit etti. 15 sene önce kız kardeşim ile yazıhanesine gittim. Bilgisayarı açıktı. Bilgisayara bakar bakmaz karşımıza Hatice çıktı. Bilgisayardan Hatice'nin irtibatını aldık. Önce Hatice ile konuştuk. Ondan sonra Seçil bizi buldu. Bunların haricinde iki erkek kardeşim var. Onları bulamıyoruz. Birisi doğar doğmaz evlatlık verildi. Diğeri Zeki. Zeki 7 aylıkken evlatlık verildi. Bunları da avukat E. K. evlatlık verdi. Benim istediğim, iki kız kardeşimi buldum. İki erkek kardeşimin de gelmesi. Kardeşlerimin bulunmasını istiyorum. Bizim gibi Adana'dan Amerika'ya evlatları satılan ne aile varsa onların da çıkmasını istiyorum. Onlar da kardeşleriyle buluşsunlar. Kardeşlerle buluşmak çok güzel bir duygu. Anlatamıyorum, ancak yaşarsanız bilirsiniz. Dinleri, dilleri değişebilir ama kanlarını değiştiremezler. Onlar Türk kanı taşıyor. Türk çocukları onlar.