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ABD'li Bakan Yardımcısı Mitchell: Türkiye, Batı dünyası için önemli bir ülke

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 14:48 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, Türkiye'nin Batı dünyası için önemli bir ülke olduğunu belirterek, ilişkilerin bozulmaması gerektiğini söyledi.

ABD'li Bakan Yardımcısı Mitchell: Türkiye, Batı dünyası için önemli bir ülke

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- ABD Dışişleri Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, Türkiye'nin Batı dünyası için önemli bir ülke olduğunu belirterek, ilişkilerin bozulmaması gerektiğini söyledi.
Wess Mitchell, ABD'nin, Türkiye ile ilişkilerin istikrara kavuşması yönünde çalıştığını belirtti. Rum medyasına göre, düşünce kuruluşu The Heritage Foundation'da konuşan Mitchell, "Bu ilişkideki büyük bir bozulma, ABD'nin milli güvenliğinde birçok neslin yıkımına neden olur. Uzun vadede Türkiye, bölgede İran'ı ağırlığı ile dengeleyecek tek ülkedir" dedi.
"Türkiye, güvenliğiyle ilgili çoğuna bizim de katıldığımız ve göğüslemesine yardımcı olmamız gereken meşru kaygıları olan bir NATO müttefikidir" diyen Wess Mitchell, "Türkiye; Avrupa enerji güvenliğinin desteklenmesi ve mülteciler konusunda kritik role sahiptir, terörle mücadele ortağıdır" ifadelerini kullandı.
RUMLAR; ABD VE FRANSA'YA GÜVENİYOR
Rum medyası, 'Rum Yönetimi'nin ABD ve Fransa'nın Doğu Akdeniz'deki varlığının, Türkiye'ye karşı caydırıcı olacağına inandığını' da yazdı. ABD ve Fransa'nın bölgedeki varlığını artırdığına dikkat çekilen haberlerde; Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in Fransa'ya gideceği belirtildi. ABD ve Fransa ile işbirliğini ilerletmek isteyen Anastasiadis'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşeceği kaydedildi.
Haberlere göre; Wess Mitchell'in, düşünce kuruluşu The Heritage Foundation'da yaptığı konuşmada Kıbrıs'a yaptığı atıflar Rumları da memnun etti. Mitchell, "Kıbrıs MEB'indeki sondaj gemilerinin taciz edilmesinin gözden kaçmasına müsaade etmeyeceğimizi Türk yetkililere mesajımızda açıkça vurguladık, bu konuda konuşmayacağız" dedi.
'SONBAHARDA DÖNECEĞİZ'
ABD'nin sonbaharda Kıbrıs konusunda harekte geçeceği mesajını veren Mitchell, "Zannederim özellikle Kıbrıs için yapmamız gereken, iki bölgeli, iki toplumlu federasyona yönelik prosedüre katılmayı sürdürmektir. Bu, öncelik olmaya devam ediyor. Çok aktif katılımımız var ve sonbaharda geri döneceğiz" dedi.
Wess Mitchell'in açıklamalarını değerlendiren Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis de, ABD’nin, Doğu Akdeniz'de herhangi bir meydan okumaya müsamaha göstermeyeceği açıklamasının çok net olduğunu söyledi. Hristodulidis, "Lefkoşa Birleşik Devletler'in nasıl hareket edeceğini biliyor ancak bu konuda kamuoyu önünde konuşulması doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

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