ABD'li diplomatlar Katar'da

DOHA (AA) - Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman'ın, ABD Dışişleri Bakanlığı Körfez krizi temsilcisi emekli General Anthony Zinni ile ABD Körfez İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Timothy Lenderking'le bir araya geldiği bildirildi.
Katar haber ajansı QNA'nın haberine göre, Abdurrahman'ın ABD'li diplomatlarla yaptığı görüşmede, Körfez krizi, Kuveyt'in arabuluculuk çalışmaları ve abluka uygulayan ülkelerin Katar'a yönelik aldığı yasa dışı tedbirler ele alındı.
Zinni ve Lenderking, Katar ziyareti öncesinde Kuveyt'te, Emir Eş-Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ve Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah ile görüşmüştü.
Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları, Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.
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