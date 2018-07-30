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ABD'li iş adamının lüks yatına 176 ton yakıt ikmali yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 13:17 | Son Güncelleme

ABD'li iş adamının lüks yatına 176 ton yakıt ikmali yapıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, ABD'li iş adamı Sheldon Gary Adelson'a ait lüks yata 176 ton yakıt ikmali yapıldı.

"Kumarhaneler Kralı" olarak bilinen iş adamı Sheldon Gary Adelson'a ait lüks "Queen Miri" isimli yat, Kuşadası Setur Marina'ya yanaştı.

İçerisinde sadece personelin bulunduğu lüks yata, 176 tonluk yakıt ikmali gerçekleştirildi.

92 metre uzunluğundaki lüks yatın, yakıt ikmalinin ardından Sicilya'ya hareket edeceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
"Queen Miri" Sheldon Gary Adelson yakıt ikmali

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