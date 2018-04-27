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ABD'li komedyen Cosby cinsel tacizden suçlu bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 00:32 | Son Güncelleme

Mahkeme, 14 yıl önce bir kadına uyuşturucu ilaç verdikten sonra cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan komedyen ve televizyon yıldızı Cosby'nin suçlu bulunduğunu açıkladı

WASHINGTON (AA) - ABD'li komedyen ve televizyon yıldızı Bill Cosby, 2004 yılında kendi evinde Andrea Costand adlı kadına uyuşturucu ilaç verdikten sonra cinsel tacizde bulunmaktan suçlu bulundu.

Davanın görüldüğü Philadelphia'daki bölge mahkemesi, 80 yaşındaki Cosby'nin, yöneltilen 3 ayrı cinsel taciz suçlamasından da suçlu bulunduğunu açıkladı.

Her biri için 10'ar yıl hapis cezası istenen iddialardan dolayı Cosby'nin ne kadar hapis cezası alacağı ve ne zaman cezaevine gireceğinin ise henüz belirlenmediği kaydedildi.

Cosby'nin 2016 yılında, Temple Üniversitesi çalışanı Constand'a cinsel tacizde bulunmaktan yargılanmasına karar verilmişti. Mahkemede şikayeti okunan kadın, ünlü oyuncunun kendisine Philadelphia'daki evinde 3 mavi hap verdiğini, haplar nedeniyle bilincini kaybettiğini ve Cosby'nin tacizine maruz kaldığını öne sürmüştü.

Bill Cosby'nin avukatları, suçlamaları ispatlayacak hiçbir delilin mahkemeye sunulmadığını savunarak, davanın düşürülmesini talep etmişti. Hakim ise Cosby'nin, atılı suçtan yargılanmasına karar vermişti.

Daha önce cinsel taciz suçlamasıyla tutuklanan Cosby, 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakılmıştı. Oyuncunun onlarca kadının iddiaları üzerine de çok sayıda başka davayla karşı karşıya kalabileceği kaydediliyor.

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ABD Bill Cosby cinsel taciz

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