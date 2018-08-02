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ABD'li komutanının İzmir ziyareti öncesi Brunson'ın evinin önünde önlemler arttı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 18:36 | Son Güncelleme

SCAPAROTTİ, RAHİBİN EVİNE YAKIN OTELDE ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Orgeneral Curtis Micheal Scaparotti, İzmir'de konaklayacağı otele yerleşti.

ABD'li komutanının İzmir ziyareti öncesi Brunson'ın evinin önünde önlemler arttı (2)

SCAPAROTTİ, RAHİBİN EVİNE YAKIN OTELDE
ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Orgeneral Curtis Micheal Scaparotti, İzmir'de konaklayacağı otele yerleşti.
İncirlik Üssü'nün ziyaretinin ardından öğle saatlerinde İzmir'e gelen ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Orgeneral Curtis Micheal Scaparotti, öğle saatlerinde geldiği İzmir'de konaklayacağı otele yerleşti. Otelin, ev hapsinde bulunan ABD'li Rahip Brunson'ın evine olan yakınlığı dikkat çekti. Scaparotti'nin konaklayacağı otel ile Brunson'ın evinin arasındaki mesafe, yaklaşık 1 kilometre. Olası bir ziyaret ihtimaline karşı, sokaktaki araç trafiği 2 saat kapalı kaldı. Bir süre sonra araç trafiğine açılan sokağa, çevik kuvvet ekipleri de yerleştirildi.
Davut CAN / İZMİR, (DHA)
FOTOĞRAF

ABD'li komutanının İzmir ziyareti öncesi Brunson'ın evinin önünde önlemler arttı (2)ABD'li komutanının İzmir ziyareti öncesi Brunson'ın evinin önünde önlemler arttı (2)

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