ABD'li Müslümanlardan Suriyeli yetimlere iftar

ABD'de ikamet eden Müslümanlar, iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınmak zorunda kalan Suriyeli yetimler için Şanlıurfa'da iftar verdi.
ABD'nin Massachusetts eyaletinin Boston kentinde bulunan Selimiye Camisi'nin cemaati, binlerce sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'de ilkini geçen yıl düzenledikleri iftarı geleneksel hale getirmek için karar aldı.
Şanlıurfa'da faaliyet gösteren Şam Yetim Derneği ile iş birliği yaparak iftarın organize edilmesini sağlayan Müslümanlar, Haliliye ilçesinin Yenişehir Mahallesi'nde Suriyeli kardeşleri için iftar programı düzenledi.
İftar programına bazıları anneleri ile katılan Suriyeli yetimler, hayatlarında hiç görmedikleri din kardeşlerinin desteğiyle kurulan iftar sofrasında birlikte oruç açmanın mutluluğunu yaşadı.
Küçük sığınmacılar, programda Müslümanların birliği için dua etti.
- "Aynı Allah'a inanıyoruz"
Şam Yetim Derneği Başkanı İbrahim Ahiret, gazetecilere yaptığı açıklamada, iftar programının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Dünyanın öbür ucundaki Müslüman kardeşlerinin yardımlarının kendilerine ulaştığını anlatan Ahiret, "Amerika'daki Müslüman kardeşlerimizi canı gönülden tebrik ediyor, onlara teşekkür ediyoruz. Biz Suriyeliler zor durumda kaldığımız için Türkiye'ye sığındık. Muhacir olarak karşılandık. Türkiye'deki herkes bize çok iyi davranıyor. Amerikalı Müslümanlara teşekkür ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk halkına da ev sahipliği için minnettarız. Suriyelilere yardım eden herkese teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.
Suriyeli yetimlerden Rami Rabah da iftara katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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