ABD'li öğrencilerden YEE'nin Türkçe Yaz Okuluna yoğun talep

Program hakkında AA muhabirine bilgi veren YEE Washington Şubesi Müdürü Halid Bulut, “İki ülke arasında yaşanan her türlü probleme rağmen ABD'li öğrencilerin Türkçe Yaz Okulu programına gösterdiği ilgi gerçekten sevindirici. Geçen yıl ABD'li öğrencilerin ilk defa katılım gösterdiği programa bu yıl 200'den fazla Amerikalı öğrenci başvurmuş durumda. Kontenjanımız dahilinde seçim yapabilmek için belirli kriterleri sağlayan öğrenciler ile mülakatlar yapacağız ve sonrasında nihai katılımcıları belirleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Bu yıl 12 Temmuz-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek programa başvurular arasından seçilerek Türkiye’de misafir edilecek katılımcı sayısı ABD genelinde 21 olarak belirlenirken, duyuruların ardından ABD’nin farklı eyaletlerinden birçok öğrencinin yoğun şekilde başvuru yapması dikkati çekti.

WASHINGTON (AA) - Yunus Emre Enstitüsünün (YEE), dünyanın farklı ülkelerinde Türkçeye gönül veren yüzlerce öğrenciyi Türkiye’de misafir ettiği “Türkçe Yaz Okulu” programına bu yıl ABD'den yapılan başvuru sayısı 200'ü aştı.

Programa başvuran öğrenciler arasında özellikle uluslararası ilişkiler bölümünde okuyanların yoğunlukta olduğunu belirten Bulut, "Ayrıca programın ABD genelinde resmi olarak tanınan bir değişim programı olabilmesi için de çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

2010'da uygulamaya konulan ve bugüne kadar 3 bine yakın öğrenciyi ağırlayan yaz okulu programına geçen yıl ABD üniversitelerinden 14 öğrenci katılmıştı.

- YEE Türkçe Yaz Okulu nedir?

Temelde Türkçe öğretimi niteliğinde olan yaz okulu, kültürel ve sanatsal etkinliklerin yanı sıra gezi programları ile Türkiye’yi ve Türk dilini yaşayarak öğrenme fırsatı da tanıyor. Türkiye'nin farklı illerinde misafir edilen öğrenciler gittikleri şehirlerin gözde üniversitelerinde uzman öğretim görevlileri tarafından verilen ders ve seminerlere katılarak Türkçelerini geliştirme ve pratik yapma imkanı bulurken, farklı yörelere ait doğal güzellikleri de yakından tanıma şansına sahip oluyor.

Şehir programları kapsamında birçok tarihi, coğrafi ve kültürel mekanı gezen Türkçe Yaz Okulu öğrencileri, düğün, kına gecesi gibi kültürel faaliyetlere katılırken; ebru, çömlek, yemek, bağlama, halk oyunları gibi kültürel kurslarda da eğitimler alıyor. Farklı coğrafyaların insanlarını Türkçe'de birleştiren program, gençlere farklı kültürlerle etkileşim kurma olanağı da sağlıyor.