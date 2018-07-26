ABD'li papaz Brunson'ın ev hapsine alınması

İZMİR (AA) - ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett, İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ve tutukluluğu "sağlık sorunları" dikkate alınarak ev hapsine çevrilen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ı evinde ziyaret etti. Brunson'un evinde yarım saat kalan Kosnett, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, Andrew Craig Brunson hakkındaki tutukluluk kararının ev hapsine çevrilmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Brunson ve eşinin tahliye kararına sevindiklerini aktaran Kosnett, "Biraz önce Brunson ve eşini ziyaret ettim. Şimdi onların yanından geliyorum. Papaz Brunson hapisten çıktı ve şu an eşiyle buluştu. Bizim açımızdan ABD tarafı konuya dün açıklık getirmişti. Biz, bu adımın atılmasını memnuniyetle karşıladık." diye konuştu. Tutukluluğun ev hapsine çevrilmesini kesintiye uğramış bir adım olarak değerlendirdiklerini ifade eden Kosnett, "Biz papaz Brunson özgür bir adam olana kadar çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Bu arada ABD'li papaz Brunson'ın ev hapsine alındığı adres ve çevresinde de geniş güvenlik önlemleri dikkati çekiyor. Polis ekiplerinin eve giriş çıkışlarda kimlik kontrolü yaptığı görüldü. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince sağlık sorunları nedeniyle "konutunu terk etmekten yasaklanması, elektronik kelepçe veya buna imkan sağlayacak teknik cihaz ve donanımlarla" yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verilerek tahliyesi kararlaştırılan Brunson, dün saat 18.00'de İzmir 2 Nolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan alınarak Konak ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evine polis ekipleri eşliğinde getirilmişti. - İddianameden Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına 9 Aralık 2016'da suç işlediği iddiasıyla tutuklanan ABD'li papaz Brunson hakkında İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan iddianamede, din adamı görüntüsü altında söz konusu terör örgütleri adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı belirtilmişti.