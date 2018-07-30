"Gelinen aşamada delillerin toplanmış olması, müvekkil hakkında iddianamede belirtilen suçların işlendiğine dair aleyhine yeni bir delilin dosyaya girmemesi, dinlenen tanıkların soyut beyanlarda bulunması ve her bir tanığın müvekkil sanıkla husumet içinde bulunması, müvekkilden elde edilen dijital verilerde herhangi bir suç unsuruna rastlanılmaması, tutuklamadan elde edilen amacın gerçekleşmesi ve müvekkilinin özgürlüğünün sağlanmasının kamu adına bir tehlike yaratmaması olguları birlikte değerlendiriliğinde adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasına karar verilmesi gerekir.

Brunson'un avukatı İsmail Cem Halavurt, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesine verdiği dilekçeyle, müvekkili hakkındaki "ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı" kararına itiraz etti.

İZMİR (AA) - İzmir'de terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu "sağlık sorunları" gerekçe gösterilerek ev hapsine çevrilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson'ın ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması için mahkemeye itirazda bulunuldu.

Bu nedenlerle müvekkil sanık hakkındaki ev hapsi kararının kaldırılarak başkaca adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına ve yine müvekkil sanık hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar verilmesini istemek zorunluluğu doğmuştur."

- İddianameden

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına 9 Aralık 2016'da suç işlediği iddiasıyla tutuklanan ABD'li papaz Brunson hakkında İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan iddianamede, din adamı görüntüsü altında söz konusu terör örgütleri adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı belirtilmişti.

Brunson'ın FETÖ'nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde eski Ege bölgesi imamı ve firari Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasından dava açılan tutuklu sanık Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddia edilmişti.