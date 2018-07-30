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ABD'li papaz Brunson'ın "ev hapsi"ne itiraz

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 18:03 | Son Güncelleme

İzmir'de terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu din adamı Brunson'ın avukatı, müvekkilinin ev hapsinin ve yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması için mahkemeye itirazda bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'de terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu "sağlık sorunları" gerekçe gösterilerek ev hapsine çevrilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson'ın ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması için mahkemeye itirazda bulunuldu.

Brunson'un avukatı İsmail Cem Halavurt, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesine verdiği dilekçeyle, müvekkili hakkındaki "ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı" kararına itiraz etti.

Halavurt, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"Gelinen aşamada delillerin toplanmış olması, müvekkil hakkında iddianamede belirtilen suçların işlendiğine dair aleyhine yeni bir delilin dosyaya girmemesi, dinlenen tanıkların soyut beyanlarda bulunması ve her bir tanığın müvekkil sanıkla husumet içinde bulunması, müvekkilden elde edilen dijital verilerde herhangi bir suç unsuruna rastlanılmaması, tutuklamadan elde edilen amacın gerçekleşmesi ve müvekkilinin özgürlüğünün sağlanmasının kamu adına bir tehlike yaratmaması olguları birlikte değerlendiriliğinde adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasına karar verilmesi gerekir.

Bu nedenlerle müvekkil sanık hakkındaki ev hapsi kararının kaldırılarak başkaca adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına ve yine müvekkil sanık hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar verilmesini istemek zorunluluğu doğmuştur."

- İddianameden

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına 9 Aralık 2016'da suç işlediği iddiasıyla tutuklanan ABD'li papaz Brunson hakkında İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan iddianamede, din adamı görüntüsü altında söz konusu terör örgütleri adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı belirtilmişti.

Brunson'ın FETÖ'nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde eski Ege bölgesi imamı ve firari Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasından dava açılan tutuklu sanık Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddia edilmişti.

Brunson'ın ABD'li bir askere gönderdiği 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin başarısız olmasından üzüntü duyduğuna ilişkin mesaj içeriklerine yer verilen iddianamede, cep telefonundaki "Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa'ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi ancak bu sefer çok geçti. Ve darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir sallama. Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız." mesajı da dosyaya eklenmişti. Teknik incelemede de sanık Brunson'ın, görüşmediğini öne sürdüğü FETÖ'nün sözde Ege bölge imamı firari sanık Bekir Baz ile birbirlerine çok yakın yerde 293 kez GSM sinyali de tespit edilmişti.

Mahkeme, 25 Temmuz'da dosya üzerinde yaptığı incelemede, Brunson'ın tutukluluğunu ev hapsine çevirerek, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirmişti.

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