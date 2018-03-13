ABD'li papaz hakkında 35 yıla kadar hapis cezası istemi

Brunson'un din adamı görüntüsü altında terör örgütleri PKK ve FETÖ adına suç işlediği ve bu örgütlerin genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, bu örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı vurgulanan iddianamede, FETÖ'nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde Ege Bölgesi imamı ve firari Bekir Baz ve onun yardımcısı Murat Safa ile hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasından dava açılan tutuklu sanık Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddia edildi.

İddianamede, "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek ve devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek" suçlamalarından 35 yıla kadar hapis cezası talep edilen Brunson'un suç olabileceği düşünülen eylemlerine de yer verildi.

İZMİR (AA) - İzmir'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson hakkında "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" gerekçesiyle 15 yıla kadar, "Devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek" suçlamasından 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

- Örgütleri övücü konuşmalar

İddianamede, din adamı görüntüsü altında görev yaptığı İzmir Protestan Diriliş Kilisesi'nde PKK ile FETÖ’yü övücü ve bölücü içerikli konuşmalar yaptığı öne sürülen Brunson'un özellikle Kürt vatandaşların yaşadığı bölgelerde sistematik bir çalışma yürüttüğü, bu amaçla İzmir'de sadece Kürt kökenli vatandaşların alındığı "Mesihin Kürdi Kilisesi"ni kurduğu suçlaması yöneltildi.

Brunson'la ilgili ele geçirilen çok sayıda dijital materyallerde FETÖ/PDY’nin hücre evlerinde sohbet yemeği olarak da bilinen "maklube" yemeğine katıldığına ilişkin ve bölücü terör örgütünü simgeleyen bez parçalarının olduğu fotoğrafların elde edildiği belirtilen iddianamede, bu kişinin YPG/PKK'nın yoğun faaliyetler yürüttüğü Suriye'nin Kobani kenti ve bu kente sınır olan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine PKK'nın genel stratejisi kapsamında sık sık gittiği ifade edildi.

Bu bölgedeki bölücü faaliyetlerine ilişkin çok sayıda mesajlaşmasının bulunduğu Brunson'un 2013'teki Taksim'deki Gezi Parkı olayı organizasyonunda yer aldığı ileri sürülen iddianamede, "Ülkemizin Güneydoğu bölgesinde bulunan benzin istasyonları çalışanları listesi" ve "Demiryolları çalışanları listesi" ile "İrtibata geçilecek askerler listesi" gibi bilgileri elde eden kişilerle yakın irtibat kurarak bilgi alışverişinde bulunduğu kaydedildi.